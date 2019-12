"Suicidio" quitarle agua a la región

DELICIAS.- Ernesto Casillas Canales, expresidente del Comité Directivo Municipal de Morena, señaló que quitarle el agua de la presa Boquilla al Distrito de Riego 005 representaría un suicidio; además, salió en defensa de la Guardia Nacional al asegurar que no se trata de una corporación represora.

De regreso en Delicias después de tomarse un “año sabático”, el luchador social refirió haber platicado con el antiguo representante de Conagua en la entidad, quien argumentó que Chihuahua tiene el compromiso de pagar por el agua que el país recibe de Estados Unidos a través del río Colorado, con la cual se irrigan los campos de Baja California.

Sin embargo, consideró que lo anterior debería discutirse desde un punto de vista general porque si se le quita el agua a esta región centro sur sería un suicidio. Opinó además que aún si se hiciera el uso adecuado del recurso hídrico, no se sabe en manos de quién podría terminar al llegar a las presas de Nuevo León y Tamaulipas.

“Entonces es inhumano el hecho de que nos quieran quitar el recurso”, enfatizó Casillas, quien advirtió que si Conagua deja de servir al pueblo perderá credibilidad.

El líder moral de la izquierda aseguró que el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador escucha todas las opiniones, incluyendo a los productores agrícolas.

Respecto a la Guardia Nacional, de cuyos efectivos se alertó a productores que venían para resguardar al personal de Conagua que abriría la válvula de Boquilla la tarde del viernes, Casillas negó que la corporación tenga entre sus funciones reprimir a la ciudadanía.

“Hasta donde conozco, la Guardia Nacional no es represiva, no es reactiva; más que nada es preventiva y conciliadora… afortunadamente hasta ahorita no ha habido ninguna acción que vaya en contra del pueblo”, aseveró.

Recordó que, en cambio, el gobierno del panista Javier Corral Jurado sí ha reprimido a los chihuahuenses, como sucedió en enero de 2017 cuando un grupo de manifestantes en contra del gasolinazo fueron desalojados del edificio Lerdo de Tejada y este año en la caseta de Sacramento, donde se procedió también en contra de los inconformes por el cobro de peaje.