Temen desabasto de alimentos por compras de pánico

Delicias.- Las compras de pánico por la contingencia que genera el coronavirus podrían provocar el desabasto de productos para la limpieza y alimentos en los negocios locales, consideró Marco Valle, presidente de la Canaco Servitur, delegación Delicias.

Al ser entrevistado, el presidente de la cámara que agrupa al comercio organizado, comentó que las compras más fuertes se han presentado en las tiendas grandes que pertenecen a empresas trasnacionales, como Sam’s, pero no en los comercios que son de esta región.

Sin embargo, Valle no descartó que se registre un incremento en las ventas de artículos para la limpieza e higiene, como el gel antibacterial que ha escaseado últimamente, así como de alimentos en los negocios que pertenecen a delicienses.

“Los inventarios se van a acabar si hubiera compras de pánico, va a haber un pico grande de compras y luego después un bajón porque no va a haber inventarios para vender, pero en el comercio local no he visto que haya compras de pánico”, comentó.

En el caso de los comestibles -puntualizó-, el desabasto podría presentarse sólo si las autoridades indicaran a los ciudadanos permanecer en sus viviendas para prevenir que siga extendiéndose el virus.

Hasta este lunes se reportaban en el país un total de 53 casos confirmados de coronavirus, 176 sospechosos, 483 negativos y dos recuperados. En el estado de Chihuahua no se tenía uno solo confirmado.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que gracias a la responsabilidad de la sociedad chihuahuense y las instituciones públicas y privadas, la entidad se mantenía libre del Covid-19.





