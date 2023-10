Toman maestros y padres de familia secundaria en Delicias; exigen destitución del director

Exigiendo la destitución del director, a quien acusan de malos tratos hacia los alumnos y de no rendir cuentas claras, un grupo de maestros tomó la mañana de este lunes las instalaciones de la Escuela Secundaria 96, sumándose horas más tarde los padres de familia, quienes colocaron una cadena y un candado en la puerta.

Alrededor de las 7:00 horas inició la manifestación por parte de los docentes afuera del plantel educativo, en cuyos muros colocaron carteles de protesta en contra del director Carlos Escalona Murillo, los cuales fueron arrancados después por un empleado de la escuela que, además, agredió al reportero de un periódico digital.

Te puede interesar: Se agiliza la entrega de libros de texto en el Estado de Chihuahua

Dora Madera, maestra de la escuela, expresó que la inconformidad del personal docente es por los malos tratos del director hacia los alumnos, con quienes se muestra excesivamente severo, ya que ni siquiera los deja salir del aula para ir a los sanitarios.

“Nosotros no estamos de acuerdo en eso: sabemos que es parte de los derechos humanos de cualquier ser humano, de cualquier ser vivo, y él está pasando por encima de eso… nosotros no estamos de acuerdo y muchos padres de familia no se enteran, no se dan cuenta”, declaró la maestra.

Aparte, la entrevistada mencionó que el director Escalona tiene un proceso jurídico en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, esto por un faltante considerable de dinero perteneciente a la cooperativa de la escuela. Señaló que el director maneja también las rutas escolares y negocia los pagos de cuotas con la sociedad de padres, sin rendir cuentas claras.

Dijo asimismo que la escuela tiene necesidades de infraestructura y equipamiento, pese a que hay los recursos para subsanarlas.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Ante las irregularidades mencionadas, Dora Madera comentó que los maestros de la escuela han llevado oficios a las oficinas de la SEECH, concretamente al departamento de Secundarias Generales, donde únicamente les han dado largas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Más tarde, cerca de las 13:30 horas, se unió a la manifestación un grupo de padres de familia, quienes colocaron un candado y una cadena en la puerta de la secundaria, por lo que los alumnos del turno vespertino perdieron clases y fueron devueltos a sus casas.

Chihuahua Ordenan nuevamente suspender la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua

Posteriormente, arribó a la escuela el jefe del departamento de Secundarias Generales, quien se reunió con los padres de familia en una de las aulas para intentar alcanzar un acuerdo, sin que hasta el momento haya logrado una solución.

Cabe señalar que un reportero de un periódico digital fue agredido por un sujeto, quien después de arrancar los carteles de protesta de los muros, le arrebató su teléfono celular con el cual transmitía en vivo.