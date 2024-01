Tuvieron un año desastroso los productores de orégano; sólo se cosechó una tonelada

La sequía extrema que afectó a toda la región el año pasado provocó que prácticamente no se tuviera producción de orégano en los ejidos de Saucillo y La Cruz, donde apenas pudo cosecharse una tonelada de la especia y no las ochenta o noventa que normalmente se recolectaban.

Carlos Rodríguez Alvídrez, presidente de la mesa directiva de Oreganeros del Conchos S.A de C.V, comentó que la ausencia de lluvias impidió que las plantas crecieran en el medio silvestre. Hubo incluso quienes se adentraron hasta ochenta kilómetros por las planicies y cerros semidesérticos, pero no encontraron orégano.

“Ahorita tenemos si acaso una tonelada porque no llovió, o sea, era para que tuviéramos ochenta, noventa, y no, no llovió. Así se la pongo, catastrófico esta cosa”, expresó con pesadumbre Carlos Rodríguez.

Dijo que en este momento los precios de la especia están “por las nubes”, pero esto de nada aprovecha a los ejidatarios porque no tienen orégano, que representa una fuente de ingresos importante junto con la agricultura y la ganadería.

La casi nula producción de orégano es generalizada, pues también en la zona de Jiménez fue muy poco lo que se cosechó. La única ventaja que tienen los ejidatarios de aquel municipio es que cuentan con plantaciones establecidas desde hace varios años, lo que les permitió levantar algo.

También en el ejido de Las Carboneras, municipio de Saucillo, se había establecido una plantación de cinco hectáreas con riego de cintilla, pero debido a la sequía tuvieron la necesidad de usar el agua del pozo para otros cultivos. Únicamente se aplicaron los riegos necesarios para que las matas de orégano se mantuvieran con vida.

La falta de cosecha impidió también que se avanzara en el proyecto para extraer aceite de orégano. Sin embargo, los ejidatarios ya dieron un anticipo en diciembre para comprar una caldera que les hacía falta, con un préstamo del Gobierno del Estado, y esperan finiquitar en febrero para que les traigan el equipo.

Con la caldera instalada, tendrían ya un ochenta por ciento de avance en el proyecto de la planta extractora de aceite, pero deberán esperar hasta 2025 para arrancar con este proceso industrial.

La esperanza que tienen los ejidatarios es que este año sí llueva y que el orégano vuelva a crecer en el medio silvestre, ya que es en su hábitat natural donde las plantas tienen una mayor concentración de nutrientes y aceite.

Chihuahua ha estado entre los diez estados productores principales de orégano a nivel nacional en años recientes. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la entidad ocupó el tercer lugar en 2022 y aportó el 17% de la producción total, detrás de Oaxaca y Baja California Sur.