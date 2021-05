Derrumban “picadero” Lozoya y Riggs, en la colonia Punta Oriente

Durante la noche del lunes 3 de mayo, los candidatos de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya por la gubernatura y Miguel Riggs por la alcaldía, derrumbaron un domicilio ubicado en la colonia Punta Oriente, la cual aseguraron era un punto de drogadicción conocido como “picadero” y alertaron que harían lo mismo con los domicilios que sean utilizados para estos fines.

“Nadie hace nada, con nosotros, los que se van a esconder son los delincuentes, esto es lo que va pasar cada vez que encontremos un picadero en la ciudad, si no podemos revertir y dárselo a la gente, esto va a pasar, no podemos normalizar esto, no podemos hacer que nuestros hijos este en medio de lo que pasa en estas casas”

Por su parte de alguno de los vecinos, informaron que el domicilio que destruyeron no se localizaron drogas y no había elementos para asegurar que fuera utilizado para lo mismo, según explicó Berenice Saucedo, quien es una de las habitantes de esta colonia.

En redes sociales se han difundido los videos donde se muestra a los candidatos de Movimiento Ciudadano, en el domicilio y declarando que continuarán con estas acciones ya que “nadie hace nada para combatir estos hechos”, quienes estaban en compañía de elementos de seguridad quienes los entrevistaron.