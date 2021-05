Supercierres son medidas preventivas colegiadas, no unilaterales: Mesta

La suspensión de actividades comerciales durante los fines de semana son determinados por el Consejo Estatal de Salud y lograron resultados el año pasado por lo que esperamos volver a obtenerlos, afirma el secretario Luis Fernando Mesta Soulé

El secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, lamentó las declaraciones de la alcaldesa de Chihuahua, María Angélica Granados Trespalacios, respecto a que las medidas como los “súper cierres” para mitigar la pandemia de Covid-19, no han dado resultados.

“Me llama la atención, honestamente, por parte de la alcaldesa, que mencione que no ha funcionado. No sé qué datos tenga ella, como para saber que no ha funcionado y a qué expertos está pensando en consultar”, indicó.

Destacó que las restricciones horarias demostraron resultados el año pasado, por lo que se espera conseguirlos de nuevo.

“Creo que es importante que lo sepa la alcaldesa, que esas medidas están consensuadas con el Consejo Estatal de Salud, que está formado por miembros del Gobierno, miembros del Sector Salud del estado, y miembros de los principales hospitales del estado”, detalló.

De igual manera rechazó las acusaciones sobre la supuesta manipulación de las cifras de contagios, defunciones y hospitalizaciones para restringir el desarrollo de campañas políticas.

“Hay que recordar una cosa: por lo que toca a los datos que generan las condiciones para el semáforo, estas son federales, esos datos los manejan en el Sector Salud federal, el sector salud federal es el que dicta en qué color del semáforo estás”, explicó.

Mesta Soulé, señaló que la declaración de la presidenta municipal de Chihuahua resulta “absurda”, ya que el Gobierno del Estado solo ha tomado decisiones con base en tales indicadores, corroborados por los que aporta la Universidad Autónoma de Chihuahua.

“No hemos tomado ni una decisión con carácter político, ni una decisión con carácter de a ver qué se nos ocurre con relación a eso y no lo haremos”, expresó.

También llamó a los ayuntamientos a tomar las medidas necesarias tanto de desinfección como de seguridad pública para prevenir Covid al no pasar por alto la organización de fiestas y evitar la venta clandestina de alcohol.

“Nosotros siempre vamos a colaborar con todos los municipios”, declaró el titular de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua.

