Dona Tiscareño cubrebocas a personal médico de la ciudad de Chihuahua

El candidato a diputado federal por el 08 Distrito Fernando Tiscareño realizó la entrega de diez mil cubrebocas certificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a personal médico del Hospital Central Universitario de Chihuahua “Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera”.

Uno de los compromisos que estableció el candidato Fernando Tiscareño, es mantener un apoyo constante con todos los sectores de la población, y los hospitales son espacios que necesitan del apoyo de todos, y más en estos tiempos de pandemia, señalando que los cubrebocas entregados son plisados, tricapa y termosellados, mismos que serán de ayuda a este sector que se ha visto afectado durante esta crisis sanitaria.

Ante la crisis sanitaria derivada por el virus del COVID-19, Fernando Tiscareño realizó la invitación a los candidatos a sumarse para continuar solidarizándose con el Sector Salud y poder realizar donaciones y contribuir a los médicos, enfermeros y todo el personal que labora en los hospitales, tengan más insumos de trabajo cotidiano, accesorios que les permitan reducir los riesgos a los que se exponen al cuidar de los ciudadanos en esta etapa de la pandemia.

Este apoyo fue recibido por parte del doctor Vittorio Humberto Vigna Llamas director del Hospital Central Universitario, quien se mostró agradecido por este hecho, declarando que han sido pocos los donativos de este tipo que han estado recibiendo.

“Los cubrebocas son insumos desechables que se consumen en gran cantidad en los hospitales, por eso quisimos hacer esta entrega con el único objetivo de apoyar un poco a los héroes de la salud, si tenemos la voluntad de hacer las cosas, debemos empezar ya, como lo he venido diciendo, mi filosofía de ayuda es permanente no voy a hacer compromisos que no pueda cumplir, por el contrario, voy a hacer compromisos y acciones que beneficien de manera directa y de inmediato a quien lo necesita”, expresó.

Cabe mencionar que los cubrebocas son de tres capas con filtro bacterial, fabricados con tela no tejida que mejora la eficiencia en la filtración bacteriana al 95 por ciento, resistentes a los líquidos y con superficie suave para su uso diario.