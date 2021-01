El próximo lunes se normalizaría la recolección de basura en la ciudad

El director de Servicios Publicos Municipales, Ricardo Martínez García, anunció que entre hoy y mañana se solucionará el rezago que dejó el paro laboral de la empresa Lifer, que está contratada para la recolección de basura urbana, por lo que adelantó, que el próximo lunes, el servicio regresará a la normalidad.

Martínez García explicó que el 60% de la recolección de basura, se realiza a través de la contratación de siete empresas, y entre ellas, está Lifer. El paro de labores se realizó desde el pasado lunes, hasta el miércoles 20 de enero. Ayer retomaron actividades con una parte de la flotilla, que se nutrió más el día de hoy, sin embargo, se espera recuperar el rezago hasta mañana.

“Lo que ocasionó el paro de labores fueron faltantes de refacciones y consumibles como aceites, lubricantes, combustibles, llantas, entre otros; que fue suministrando el prestador de servicios a sus trabajadores, y desde el jueves se fueron subsanando las fallas, y salieron a trabajar. Espero que el día de hoy ya esté completa, porque se hicieron reparaciones y ajustes para poder salir toda la flotilla”, manifestó.

Al detallar sobre las colonias afectadas, señaló que las áreas de recolección son muy amplias y dispersas, por lo que desde el lunes en el turno de la tarde, el Municipio envió camiones municipales, luego de que algunos trabajadores cumplieron con sus recorridos normales.

El martes, los camiones que se tienen como reserva, fueron utilizados durante la mañana, y se trabajaron segundos turnos también el miércoles, y se resolvió la problemática en un 70 u 80%.

Ricardo Martínez reconoció que hay colonias que sufrieron afectación de que en lugar de que el servicio de recolección se les brindará tres días a la semana, como normalmente se realiza, se redujo a tan solo dos.

“El contrato que tenemos con las empresas, no marca propiamente castigo. Se pagan solo los trabajos que se realizan, por lo que esta empresa, no va a recibir pago por lo que no hizo, se le van a descontar las actividades que realizó el Municipio, cuyo estimado se determinaría hasta los primeros días del mes de febrero, cuando se cierre la factura”.

Al dirigirse a la ciudadanía, puso a la disposición el teléfono 072, para reportar fallas en el servicio, o a través de la aplicación Marca el Cambio, que es gratuita para bajarse al celular.

“Todavía tenemos unos piquitos de atraso que los vamos a resolver entre hoy y mañana, y espero que el lunes iniciemos normal la semana, que es justamente, lunes y martes los días de mayor generación de basura, porque se acumula el fin de semana. Lunes y martes es de mayor generación, y si nos normalizamos esos días, se nos va a ir bien la semana”, finalizó.

