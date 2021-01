Recibos notariados complementarán investigación: Corral

El gobernador del estado Javier Corral Jurado dijo que los recibos certificados que fueron entregados a El Heraldo de Chihuahua no se encontraban contemplados en la investigación, por lo cual recalcó la importancia de estos documentos, los cuales dijo deben ser asegurados por la Fiscalía General del Estado.

"Los recibos no teníamos conocimiento de ellos, o por lo menos no sabíamos de copia certificada de notario de los originales, pero se indagará al respecto, sin duda hay que decirlo coincide y robustece a las investigaciones, no los teníamos en el radar, hay que decirlo hasta donde tengo información, sólo teníamos pagos del 2014 y 2015 y no del 2016", mencionó.

Javier Corral dijo desconocer que hubiera entregas en 2016, que fue el año de las elecciones en las que participó como candidato a gobernador, "esta información de El Heraldo de Chihuahua no sólo es relevante desde el punto de vista periodístico, debo decir que es relevante desde el punto de vista jurídico, por lo que yo considero que la Fiscalía General del Estado debe asegurar de inmediato esos documentos".

El gobernador reconoció que al menos en su persona, y al parecer en el de la fiscal general del estado y del grupo a cargo de los expedientes, de los recibos no se tenía conocimiento, o por lo menos no sabíamos de la existencia de copias certificadas por un notario, de los originales.

En conferencia de prensa indicó que se indagará al respecto, ya que “sin duda, hay que decirlo, coincide y robustece a las investigaciones. No los teníamos en el radar, hay que decirlo con toda claridad, hasta donde yo tengo información, la Fiscalía General del Estado sólo ha hablado en el tema de la nómina secreta por los casos anteriores que se han judicializado, de recibos de 2014 y 2015”.

Afirmó que no tenía conocimiento de que se hubieran realizado entregas en 2016, que fue el año de las elecciones en las que participó como candidato a gobernador, por lo que esta información de El Heraldo de Chihuahua no sólo es relevante desde el punto de vista periodístico, sino es relevante desde el punto de vista jurídico.

Consideró que la Fiscalía General del Estado debe asegurar de inmediato esos documentos, que deben formar parte de las carpetas de investigación.

Reconoció que resultó sorpresiva la existencia, primero de recibos notariados o certificados por notario, de los originales, y (segundo) que correspondieran a un año de las elecciones.

“Lo que puedo decir, en términos generales, es que hoy El Heraldo de Chihuahua publica una información periodística muy relevante que acredita en términos reales la larga y trabajada capacidad corrupta y corruptora del exgobernador: certificar los sobornos con los que compró voluntades políticas para tenerlos a su disposición, en el propósito de impunidad”, señaló el mandatario.

De ese tamaño, dijo, y no de otro, es el riesgo que tenemos enfrente y “por supuesto, nos vamos a asegurar para tener nosotros esos documentos”.