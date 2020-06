Elecciones primarias terminarán en la SCJN; expertos en materia electoral

A decir de expertos en materia electoral, la propuesta de implementar elecciones primarias en el estado de Chihuahua son inconstitucionales por lo que no descartan sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quién se pronuncié una vez que se presente el recurso legal, inclusive vaticinan que sucederá lo mismo que en Baja California con el gobierno de Jaime Bonilla, donde el Congreso local aprobó la ampliación de su mandato pero fue la SCJN quién dio el revés.





Consultados por esta casa editora, abogados y catedráticos en derecho electoral, aseguran que la iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua que enviará el gobernador Javier Corral al Congreso del Estado, viola los artículos 41 y 116 de la Constitución General, mismos que engloban el sistema de partidos políticos y la regulación de las elecciones.

Carlos Rivera Alcalá, representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral, señaló que se trata de una iniciativa innovadora pues el sistema electoral mexicano no tiene la figura de elecciones primarias, por lo que están a la espera de que sea entregada la iniciativa para su análisis, y que al ser una propuesta que amplía derechos “quizá se considera que no hay una violación a la Constitución porque al contrario no está restringiendo (derechos) sino que está ampliando”

Por otro lado Álvaro Terrazas, Secretario de Acción Electoral del CDE del PRI, expresó “en mi opinión personal, no son tan malas (elecciones primarias) porque en algún escenario o en un futuro pudiera ser un buen ejercicio, pero construirlo desde los partidos, y no imponerla desde el gobierno y menos a unos meses del proceso electoral, le faltó cabildeo, más estudio de las implicaciones y si se llega aprobar, se va a caer en la Corte, le va a pasar lo que ha (Jaime) Bonilla, por más que el Congreso lo apruebe, se promueve acción de inconstitucional”

Quién haya hecho la iniciativa –dice- es una copia de las elecciones primarias en Argentina, hasta se llaman igual, PASO (primarias abiertas simultaneas obligatorias) y que a su parecer solo debería aplicarse la simultaneidad, es decir, que el mismo día todos los partidos políticos elijan a sus candidatos, pero de manera interna, conforme a sus estatutos.

“Incluso habrá partidos que la voten a favor en el Congreso local, pero seguramente en sus dirigencias nacionales saben que no es viable… el interés está claro es tener control en el proceso interno en los partidos, desde luego primero es poner candidato en el PAN, y en el resto de los partidos poder inclinar la balanza en el resto de los partidos, la prioridad de él (gobernador) es poner a Madero”

Rivera Alcalá explica que actualmente se tiene una combinación de leyes generales con locales, elecciones concurrentes “hay un entreverado entre lo nacional y estatal” al recordar que fue en 2014 con la gran reforma electoral cuando se instituye al INE sin dejar de mencionar que se cuentan con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos, aunado a que cada entidad tiene su propia normatividad en materia electoral.

“Actualmente los partidos tienen selección de candidaturas de manera interna, pero por otra parte la Constitución General establece que los partidos son de interés público, que promover la participación y hacer posible el acceso del poder a los ciudadanos, aquí se tendría que contrastar esta disposición, se tendría que hacer la valoración si la propuesta restringe derechos o no…es una propuesta innovadora políticamente mediáticamente y jurídicamente” dijo el litigante electoral.

Otra fuente consultada, que imparte la materia de derecho electoral a nivel universitario, recordó que en Chihuahua existen 9 institutos políticos, más los que obtendrán su registro nacional en breve por parte del INE, quedando entre 11 y 12 y al realizar elecciones primarias se tendría un costo elevado en su operatividad aún y cuando se utilicen urnas electrónicas “el IEE no tiene hoy la capacidad de realizar una elección en todo el estado a través de este método electrónico, se debe garantizar la votación a toda la ciudadanía”.

Finalmente el profesor ratificó en que se estaría violando la autonomía de los partidos “cada partido es autónomo de decidir la forma de su elección, unas primarias obligadas por la ley, mejor a quien le interés modifique sus estatutos, ya varios partidos tienen esta elección como el PAN, el Verde el PRI, cada quien elige sus elecciones con base a la convención, no en todos los partidos hay disputas por las candidaturas, en los pequeños partidos la pelea es por buscar un buen candidato”.





