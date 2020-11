Empresario televisivo reta a Corral a dar su dinero a los más desprotegidos

Reta Ricardo Salinas Pliego dueño de Banco Azteca y Tiendas Elektra a Javier Corral para regalar dinero de su bolsillo y beneficiar a los chihuahuenses.

El pleito “twitero” entre Javier Corral y el empresario concesionario de Tv Azteca se ha vuelto popular y populachero, pues ahora hasta “lana” anda regalando.

El empresario señaló que era momento de regalar 80 mil pesos, los seguidores debían de compartir su captura de pantalla con la frase #RicardoSalinasCumple. En ese mismo twit lanzó el reto al mandatario de Chihuahua. “¿@Javier_Corral, te animas a ayudar a tu gente en Chihuahua?, pero que sea de tu dinero... Vamos haciendo algo bueno por ellos”, sin faltar la cara burlona.

Al no tener contestación, el empresario siguió llamándole gobernadorcillo, tal y como lo hizo desde temprana hora en franco arrebato por la clausura de sus negocios la no cumplir con las medidas de restricción de movilidad impuestas por el Estado. “Se le fue el internet al gobernadorcillo… parece que no le va a poner nada para ayudar. Ni modo”.

Durante el día, el pleito ha ido en aumento, no falta quien defienda a uno o al otro, como el coordinador ejecutivo de gabinete, Jesús Mesta quien señaló “La pandemia quita la máscara a las personas y las exhibe tal como son. @Javier_Corral atiende la emergencia de salud y el equilibrio con la economía, @RicardoBSalinas busca como burlar la ley para ganar unos pesos a costa de la salud de la gente. En #Chihuahua no hay privilegios”.

La historia continuará...

