Encabeza Tiscareño firma de compromiso con Mario Delgado

Con la presencia de cientos de ciudadanos, y aspirantes a la alcaldía por MORENA, el candidato a Diputado Federal Fernando Tiscareño, estuvo presente en la firma de compromiso por la mejora de los servicios públicos en el estado de Chihuahua.

Fue Víctor Quintana Silveyra, candidato a Diputado Local, quien resaltó el rezago por la falta de agua, pavimentación y corrupción que hay en el estado.

"Los servicios públicos como la energía, el agua, pavimento, transporte y parques, están basados en los derechos humanos cosa que no hay en el estado. MORENA va a garantizar los servicios públicos a todos los chihuahuenses, no a los tandeos de agua y no a los apagones de energía eléctrica", destacó.

Después le tocó la voz a Fernando Tiscareño, quien confirmó una mejor coordinación entre los 3 niveles de gobierno.

"Chihuahua se transformará, vigilaremos los recursos desde la federación, seremos los gestores para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", resaltó.

Informó también que estará atento a las indicaciones de Andrés Manuel López Obrador para beneficiar a todas las familias del Estado.

Fue el presidente Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Mario Delgado quien señaló la honestidad como requisito principal para necesita un buen gobierno.

" La corrupción era el negocio del PRIAN más que los servicios públicos. Ahora tenemos un presidente honesto que el presupuesto basta apara apoyar a jóvenes, adultos mayores, al campo y más programas que han visto en este gobierno, se siente en Chihuahua que va a pasar la transformación donde el pueblo manda", puntualizó.

El evento finalizó con las palabras del aspirante a la gubernatura por Chihuahua Juan Carlos Loera, quien realizó la primera firma del compromiso por la mejora de los servicios públicos en el estado de Chihuahua.

" No vamos a descansar ni un sólo día, lo que más le duele a los ciudadanos en la corrupción, nosotros apoyaremos a las personas que más lo necesiten, personas con discapacidad, adultos mayores , estudiantes de preparatoria y más", apuntó.

Informó sobre la preocupación de la gente, sobretodo de las mujeres, por la falta de inseguridad, transporte y alumbrado público. El aspirante a la gubernatura por Morena Juan Carlos Loera confirmó la creación de un plan para erradicar la inseguridad y fomentar la educación de todas las personas.

"Tanto en Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc, tendremos un plan permanente para gobernar con austeridad y tener una calle pavimentada cada día, yo sí conozco el problema del agua potable en Chihuahua y vamos a trabajar para brindar agua para todos.

