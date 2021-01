Entre basura y aguas negras corre arroyo en la colonia Pavis Borunda

En las calles Buenavista y 100ª de la colonia Pavis Borunda, un arroyo se ha convertido en un verdadero foco de infección donde corren aguas negras, sumado esto a la gran cantidad de basura, llantas, muebles rotos y hasta animales muertos que la gente, a veces ni siquiera vecinos del lugar, arroja sin importarle la contaminación que provocan.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El arroyo cruza por debajo la avenida Buenavista, donde para empeorar las cosas, malvivientes se reúnen a drogarse por las noches, al amparo de la oscuridad, pues no hay luz mercurial.

“Este problema que siempre estamos presentando en este arroyo que no ha sido canalizado y está a la mitad de las dos colonias Malvinas y Pavis Borunda”, manifestó a El Heraldo Ofelia, una vecina del lugar.

“El detalle es que aquí no puede uno pedirle a las personas que no tiren escombro, basura, llantas, animales muertos, porque la gente se molesta. Las veces que han venido las autoridades a hacer limpieza les he hecho el comentario que si pudieran ayudarnos con algún anuncio, que se multe a las personas, o algo. O simplemente también si nos pudieran ayudar a que este arroyo sea canalizado porque es un foco de infección”, añadió la señora Ofelia.