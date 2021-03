Exhortan diputados a autoridades a reforzar atención a violencia laboral

El Congreso del Estado emitió un exhorto a los tres órdenes de gobierno, para que se refuercen los mecanismos existentes en las instancias que brindan atención a víctimas de violencia laboral y de género, con la finalidad de prevenir, brindar atención integral y castigar la violencia que viven las mujeres en el entorno laboral.

Lo anterior tras una solicitud presentada por la diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos, quien destacó que la pandemia por Covid-19 cambió la cotidianidad y forma de vivir, la atención a quienes contrajeron la enfermedad es sin duda un asunto prioritario de salud, sin embargo, hay otra pandemia, a la cual no se le ha prestado la atención debida: la pandemia de la violencia en contra de las mujeres.

Expuso que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, nueve de cada diez mexicanas que señalaron haber experimentado violencia física o sexual en el ámbito laboral, no solicitaron apoyo ni presentaron queja o denuncia.

Destacó que entre las razones para que las víctimas no denuncian, está el considerar la agresión como un acto sin importancia, miedo a las consecuencias o amenazas y vergüenza; incluso, no sabían cómo o dónde denunciar o consideraron que no les iban a creer.

“La misma encuesta detalló que del total de las agresiones, 79.1% ocurre en las instalaciones del trabajo y 11.5%, en la calle, parque o en un lugar público cerca del trabajo”, agregó la legisladora.