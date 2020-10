Explica infectólogo importancia de vacunarse vs influenza

Durante la emisión del Programa Chihuahua Saludable, el infectólogo pediatra Moisés Ramírez, habló sobre la importancia de vencer mitos acerca de la vacuna contra la influenza, pues gran parte de la población cree que al aplicarla puede enfermarse.

El especialista, refirió que esta vacuna es “inactivada”, es decir, no es una vacuna viva, y por esto no tiene capacidad de generar la enfermedad, “es imposible adquirir influenza al vacunarse”, afirmó.

Señaló que a diferencia de otras vacunas que dejan una inmunidad más duradera, en el caso de la influenza, las cepas cambian año con año, “si nosotros comparamos la cepa de la temporada 2019, vemos que cambiaron todos los serotipos, y esto significa que la vacuna que me puse hace un año, no me protege dela temporada actual”, explicó.

El médico enfatizó que se debe tomar en cuenta que el periodo de incubación de la influenza es muy corto, por lo que las personas se enferman de manera muy rápida, esto significa que si alguien se aplica la vacuna cuando la temporada ya está avanzada o las temperaturas ya descendieron, puede enfermarse de un momento a otro, y aunque se le llegue a relacionar con la aplicación de la dosis, no está relacionada.

El infectólogo agregó que la vacuna contra la influenza, se aplica en una primera etapa a los llamados grupos vulnerables, entre los que se encuentran menores de cinco años, personas mayores de 60 años, enfermos de cáncer, VIH, mujeres embarazadas y quienes padecen otras enfermedades como diabetes y obesidad. También se considera población de riesgo a quienes tienen problemas cardiovasculares.

