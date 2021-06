Frente contra Morena recién empezó: Graciela Ortiz

Graciela Ortiz González, ex candidata del PRI por la Gubernatura de Chihuahua y actual secretaria de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, subrayó que el proceso para detener el avance de Morena apenas comienza, por lo que la alianza legislativa Va Por México es una agenda 2021-2024.

“No se trató sólo de buscar buenos resultados electorales, sino de hacer un verdadero frente que proteja la constitución, las instituciones que por décadas se han ido creando, así como la libertad de los mexicanos”.

Después de declinar públicamente a la candidatura por la Gubernatura ante las pocas posibilidades de ganar y exhortar a la ciudadanía a votar por María Eugenia Campos, del PAN-PRD, Ortiz González destacó que un proyecto país está primero que los intereses partidistas.

“Defender a México y poner un freno a las arbitrariedades del actual gobierno federal no será trabajo sólo de una alianza política, además se debe construir una gran alianza con la ciudadanía, porque no existe un poder más fuerte que el de los ciudadanos, y la muestra de ello la ha dado Chihuahua, que por medio de las urnas ha puesto un alto a varios gobiernos, lo que demuestra una enorme civilidad y un acto de defensa de los derechos”.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, agregó que de aquí al 2024 los partidos de oposición tendrán que resistir una serie de embates que llegarán muy fuertes, pues se han registrado persecuciones políticas, se ha utilizado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de la República como brazos ejecutores de Morena, “las peores prácticas que una democracia puede resistir”.

La también exsenadora Graciela Ortiz enfatizó en la oportunidad histórica que tiene ante sí el PRI en Chihuahua, “se tiene la disposición de integrar y mantener una alianza política hasta la elección presidencial, por el papel que jugará el Congreso del Estado para fortalecer en el tema territorial a Chihuahua, para que posteriormente haga su aportación tanto local como a nivel nacional, para sacar a Morena, que se ha convertido en un grave riesgo para el país”.

La priista recordó que su decisión de apoyar la candidatura de la panista Maru Campos no fue fácil, pero obedeció a un profundo análisis de la situación electoral, donde la brecha entre Maru y el morenista Juan Carlos Loera se iba acortando, de tal manera que teniendo claro que al PRI no le alcanzaría para ganar, decidió apoyar al PAN, única y exclusivamente en el tema de la Gubernatura, y así evitar un posible triunfo de Morena en la entidad.

Refirió que el partido no llegó fuerte a esta elección, el Revolucionario Institucional se encontraba con sólo 7% de la aprobación ciudadana, obligando a la dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno, a realizar una reconstitución interna para legitimar todas las estructuras y establecer elecciones para designar a las dirigencias estatales, tras una reestructuración en 2019.

“Eso mismo tenemos que hacer en Chihuahua, reconstituirnos como un partido que dé posibilidades de participación a todos los militantes que deseen participar, desde las siglas de nuestro partido, a quienes deseen regresar, ya que muchos fueron excluidos y otros más se retiraron; el PRI tiene que hacer un llamado a todas esas fuerzas políticas para que nos unamos nuevamente en lo que yo llamo una causa, y ésa es Chihuahua”.

La ex secretaria de Gobierno en la administración de José Reyes Baeza puntualizó que el tricolor debe tener cuidado de no perderse en disputas internas estériles que no conducen al partido a ningún lugar, y en cambio, integrar a quienes verdaderamente les importa el partido, no la búsqueda de sus posiciones ni nutrir su ego.

“Deberán reconocer al partido como un instrumento para dar a Chihuahua lo que el estado requiere, y confío en que atenderán el llamado”.

Preocupante que Morena ganara en el Pacífico…

Con los resultados electorales del 6 de junio, Morena pierde 14 millones de votos y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, sin embargo Graciela Ortiz señaló que México retrocede con el triunfo de ese partido en los estados que componen la costa del Pacífico, zona clave para la operatividad de los grupos criminales.

Al no contar con las dos terceras partes en la cámara –acotó—, Morena tendrá que buscar acuerdos y negociar con las fuerzas políticas de oposición, y en este sentido dijo que la alianza Va Por México, conformada por PAN, PRI y PRD, dejó de ser un pacto electoral para convertirse en un gran acuerdo legislativo para impedir el desmantelamiento constitucional que pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ejemplificó que la iniciativa recientemente expuesta por el jefe del Ejecutivo para eliminar a los diputados plurinominales es contradictoria y en realidad, una artimaña.

“La misma propuesta que Morena, PT y toda la izquierda rechazó en 2014, cuando fue presentada por el PRI, en esta ocasión la cuarta transformación la promueve para reducir los órganos de equilibrio gubernamental en el Congreso de la Unión, para mantener el alcance territorial que sienten que han logrado con las gubernaturas ganadas, justo como lo ocurrido en Venezuela”.

Ortiz González lamentó la situación actual. “Cierto que México tenía enormes problemas, pero también inmensos avances; este país era la 15a potencia económica mundial hasta la llegada de este gobierno, nos encontrábamos entre el G20, es decir, dentro de los 20 con mejor economía del mundo. Cuando dejamos el poder dejamos 4 millones de empleos consolidados, ahora ya se han perdido más de 2 millones”.

La secretaria de Operación Política del CEN del Revolucionario Institucional reflexionó que en la política existen muchos valores y principios que se deben tener, pero jamás deben faltar la congruencia, la autocrítica, el conocimiento y la claridad de quién eres, qué se aporta y qué se entrega a una causa.

Respecto a la posible renovación de la dirigencia estatal del PRI, que podría desarrollarse en agosto, detalló que aún no se tiene claro si se iniciará un proceso de renovación, pues eso dependerá de la directriz nacional, en la cual sin duda continuará al frente Alejandro Moreno, aun cuando se anticipaba que posiblemente él se uniera al equipo tricolor en San Lázaro y pudiera ser el coordinador de la bancada, empero Graciela Ortiz lo descartó y reiteró que se mantendrá como el líder nacional.