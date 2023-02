Tras balacera en Guachochi, aseguran armas, drogas y cartuchos en una pick up

Después de que el pasado 16 de febrero, se reportó un enfrentamiento armado en el municipio de Guachochi, seguido la ubicación de tres cuerpos asesinados en la misma, se informó sobre el aseguramiento de una pick up, con armas, drogas, equipo táctico y cartuchos.

Fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la zona sur, quienes ubicaron y aseguraron estos artículos, dentro de una Ford Ranger, modelo 1993, color rojo, con placas de circulación del estado de Chihuahua.

Esto mientras continuaban con los recorridos de vigilancia, después del enfrentamiento mencionado, con el fin de inhibir los actos delictivos en la región, cuando dieron con este vehículo abandonado en la colonia Huizarochi.

Foto: Cortesía FGE

Dentro del mismo se encontró un rifle con culata de madera cal.22, con la leyenda Glenden Mod. 60 The Malin Firearm Co. North Haven Conn USA, con mira telescópica de color negro, otro de madera de color café oscuro, calibre .22 lr, con la leyenda Ruger modelo 10/22 y un tercero de madera cal.22, con la leyenda Glenden Mod. 60 The Malin firearm Co. North Haven Conn USA con mira telescópica de color negro.

Por otro lado se encontraron 300 gramos de semilla de marihuana y 17 kilos de goma de opio.

Asimismo habían cartuchos de diversos calibres, eran 122 de .22; otros 34 de 45; 42 más calibre 7.62 x 39; uno calibre 380, un calibre 357; uno calibre 30; uno calibre 9 mm; uno de 22. 250; dos de 7 mm-50; tres de escopeta del número 12; 14 de calibre .223 y tres cargadores de 9.mm.

Sobre el equipo táctico había un chaleco pixelado de color verde; y una mochila pixelada de color verde; también encontraron un teléfono celular blanco con funda de color rosa con negro.

La pick up y los artículos dentro de ella fueron asegurados, trasladados y puestos a disposición de agentes del Ministerio Público Federal.