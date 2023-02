Sin denuncias en Guachochi por violación a derechos humanos: CEDH

A pesar de que Guachochi se encuentra en una situación de violencia con muertes y desapariciones, no existen denuncias formales por violaciones de derechos humanos; no obstante, la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene conocimiento de la situación.

También te puede interesar: Enfrentamiento en Guachochi dejó dos muertos y una vivienda quemada

Luis Salcido, visitador de la CEDH dio a conocer que no se cuenta con quejas formales de violaciones de derechos humanos en el municipio de Guachochi, a pesar de que se tiene conocimiento de violaciones de derechos humanos.

Luis Salcido, visitador de la CEDH. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

El visitador comentó que, únicamente se ha podido monitorear lo que se da a conocer en medios de comunicación; podrían existir y levantarse quejas por la ausencia en la procuración de justicia, pero hasta el momento no se tiene incidencia.

Expuso que el hecho de que no se tengan antecedentes registrados en la oficina, no es como tal que no hay presencia de violaciones de derechos humanos; sin embargo, no existe una cultura de denuncia.

Guachochi Asesinan a Presidente Seccional de Bahuichivo en Urique

En repetidas ocasiones se ha señalado que las personas no denuncian por temor a ser foco de represalias, ya que se ha expuesto que existe corrupción en las corporaciones que combaten la violencia.

Comentó que Guachochi, como otros municipios de la región ubicada en la Sierra Tarahumara, tienen presencia de grupos delictivos, por lo que se ven vulneradas las condiciones de vida para quienes residen ahí.

Aunado a ello, se tiene conocimiento que existe una situación de desplazamiento forzado en diferentes regiones de la Sierra Tarahumara, una de las zonas más vulnerables no solo del estado, sino del país.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, el visitador de la CEDH comentó que en meses próximos reanudarán las visitas a estas localidades con el objetivo de poderle facilitar asesorías para las y los habitantes de la región mencionada.