Idean estrategias en zona marginada

El 100% de los alumnos de primer año del jardín de niños Mario Benedetti en la zona de Punta Oriente no dispone de acceso a internet, por lo que las profesoras han ideado estrategias para poder continuar con el plan de estudios que se ha modificado por entrega de evidencias vía WhatsApp.

Así lo compartió la profesora Michelle García Meza, quien ha realizado un cronograma para la realización de actividades y tareas enfocadas en la motricidad gruesa y fina, correspondiente al nivel educativo de niños de 3 a 4 años de edad, sin embargo, el 25% de los padres de familia no han entregado las evidencias, por complicaciones generadas con la contingencia del Covid-19.

“Estoy en una zona marginada, de bajos recursos, y no tienen acceso a una computadora con internet. Antes de trabajar esto, virtualmente hicimos una encuesta, y descubrimos que lo único con que contaban para comunicarnos fue por WhatsApp. Ahí les enviamos las tareas quincenales, a los niños les hicimos un programa de 15 días con un cronograma que diariamente estaban escritas las actividades que tienen que realizar; los papás tienen que evaluarlos y nos mandan por fotografía en mensajes de WhatsApp”, narró la docente.

Sobre el aprovechamiento que pueden tener los alumnos mencionó que todavía no se puede juzgar, pues la veracidad sobre las evaluaciones que realicen los papás pudiera estar comprometida, y que sería hasta volver a las aulas cuando se pueda tener objetividad sobre lo que los niños aprendieron o avanzaron en el aprendizaje.

Asimismo, compartió que en primer grado de preescolar se trabaja la motricidad gruesa y fina, como los movimientos de los dedos que se preparan para la escritura; y de los movimientos corporales para trabajar el equilibrio y movilidad, que todo tiene por intención reforzar la motricidad.

“Para mí la evaluación es complicada, porque llevaba un control de observaciones en cada niño; y como ahora no los estoy observando, no puedo determinar si se están atrasando o mejorando. Por ese motivo, la evaluación de junio no será sencilla, porque las evidencias no las podemos ver directamente”, finalizó.

