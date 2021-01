Impediré el regreso del duartismo: Gustavo Madero

El precandidato del PAN a la gubernatura, Gustavo Madero, expresó que é es quien puede detener el avance de Morena y evitar el regreso del duartismo al gobierno de Chihuahua, por lo que dijo a los panistas que son ellos quienes tienen la responsabilidad de decidir el próximo 24 de enero.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Durante su visita a Parral, Madero Muñoz hizo énfasis en que es un precandidato que cuenta con una clara honestidad, trayectoria en el servicio público, así como una gran experiencia política y legislativa, lo que es garantía de que desempeñará un excelente trabajo.

“Yo no tengo cola que me pisen, tengo el compromiso, desde el primer día de darle continuidad a la lucha contra la corrupción y el compromiso de seguir con justicia para Chihuahua y eso me vuelve muy fuerte en la primera parte del dilema”, dijo el senador con licencia.

Añadió que sólo un perfil como el suyo, con una trayectoria e nivel nacional, es quien puede detener el avance de Morena y poder denunciar de frente al populismo y la demagogia de ese partido.

Gustavo Madero, hizo mención de su desempeñó en las administraciones estatales de Francisco Barrio y Javier Corral, sus actividades empresariales, su trabajo a favor del campo y de causas sociales, así como sus acciones cuando fue presidente nacional del PAN, diputado federal y senador.





Te puede interesar:

Local La mañanera es un espacio de promoción para Morena: Álvarez Monje

Local Se necesita el crédito para terminar obras en Juárez: Marisela Terrazas

Local Ofrece IMSS esquemas de aseguramiento