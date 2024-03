Indigna a colectivos la instalación de valla metálica en Palacio de Gobierno

Representantes de diferentes organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos de la mujer, mostraron su indignación por la instalación de una valla metálica en el exterior del Palacio de Gobierno, en lo que comprende el lado sur, por la avenida Aldama; el oriente, por la avenida Venustiano Carranza; el norte, hasta la avenida Juárez, cubriendo también el edificio de Casa Chihuahua; y en el poniente, por la calle peatonalizada Vicente Guerrero.

“Lamento que estemos en estas condiciones, lamento ver estas vallas, alrededor nuestro, es algo que nunca lo vimos en Chihuahua, tengo 50 años viniendo aquí a la plaza, y es algo que podrán decir que hay que protegerlo (al Palacio de Gobierno) contra los daños, pero es más fuerte el daño que hemos sufrido”, expresó Gabino Gómez.

En la presentación de la convocatoria para diseñar un espacio digno para la Cruz de Clavos, lamentó que no hubo oportunidad de ingresar un vehículo con un aparato de sonido para realizar sus posicionamientos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por el cierre de calles del Centro Histórico de Chihuahua.

“Aquí está Estela Ángeles, que le asesinaron a su esposo, quien es parte del memorial que aquí se encuentra. Aquí están los abogados, el licenciado Castrejón, que le han matado tantos compañeros abogados. Aquí estuvimos con Marisela, que no le podremos poner el ramo que ya tenemos, que ya se tiene. Están también Ismael y Manuelita, compañeros de El Barzón, asesinados. Tengo una cuestión de mucho sentimiento de indignación, no sé cómo describirlo. Nunca pensamos que podíamos llegar a estas condiciones, aquí estamos, aquí vamos a permanecer, las autoridades se van a ir, nosotros le vamos a seguir, y no vamos a tener empacho de seguir de manera personal”. Señaló Gabino Gómez.

Durante el acto público en la Cruz de Clavos, llamó la atención de los presentes cuando un joven pidió ayuda a gritos por la intervención que le realizaron dos elementos de fuerzas policiales por haberse acercado a la valla metálica para intentar tomar fotos con su celular del otro lado, donde está el Palacio de Gobierno. Gracias a la intervención de los dirigentes de organizaciones sociales presentes, el joven pudo continuar su camino, sin represiones.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

“Es algo que jamás se ha visto en Chihuahua, están haciendo historia, pero para contenernos, de forma incorrecta. Que se nos informe cuánto gastaron en todo esto, porque están regateando hasta despensas para víctimas que viven en la pobreza. Las familias que viven en la miseria, que viven desplazadas, les están regateando hasta para sepultar a sus deudos. Que nos digan cuánto costó esto”, exigió Gabino Gómez.

Posteriormente, Martha González Rentería tomó la palabra para expresar su descontento de no poder entregar en la placa conmemorativa de la calle Aldama, dedicada a Marisela Escobedo, en un homenaje póstumo.

“Es el primer año después de que Marisela cae aquí asesinada, que no podemos llevarle el ramo de flores, que cada año el Movimiento Estatal de Mujeres, va y le ofrece, en respeto a esa muerte tan desafortunada”, acotó González Rentería.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, Graciela Ramos señaló que es una sorpresa y algo inaudito que en Chihuahua se instale una valla metálica, siendo un estado gobernado por tres mujeres: una en el Congreso del Estado, otra en el Poder Judicial, y en el Poder Ejecutivo.

“Supongo que es para que no haya pintas en los edificios públicos, pero habría que reflexionar qué más significa esta barrera metálica, qué significa que ahorita un hombre que estaba tratando de mirar a través de las rejillas hubiera sido amonestado por la policía, hubieran querido quitarle su celular. Este tipo de situaciones me parece que están marcando una situación muy confusa. ¿Qué mensaje se les está dando a la buena sociedad que se indigna porque se pintarrajean los edificios públicos? ¿Se sentirán muy contentas? Pero toda la gente que ha vivido violencia, que ha leído lo que escriben esas muchachas, jóvenes, que se manifiestan, ellas están denunciando en sus escritos a violentadores, que ellas saben que si acuden a la autoridad no va a pasar nada, que hay personas intocables, y esta ha sido su manera de hacer ver cuál es la situación de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres”, cuestionó Graciela Ramos.

En ese sentido, señaló que la medida resulta sumamente preocupante por el mensaje que envía a las víctimas, las organizaciones que luchan por los derechos, justicia, reparación del daño; y a quienes han sufrido la violencia y no han logrado el acceso a la justicia, y que para ellas, no hay presupuestos ni para despensas.

Por su parte, Martha González Rentería calificó la valla metálica de Palacio del Gobierno del Estado como una barrera entre las víctimas y el Gobierno, que rompe el diálogo con la sociedad civil, con las mujeres.

“No me da tristeza, me da encabronamiento”, espetó Martha González.

Para finalizar, Graciela Ramos refirió que es preocupante la presencia de elementos de seguridad de la fuerza pública, y que genera mensajes confusos y contradictorios sobre la supuesta apertura de los gobiernos hacia las mujeres.