Invita Monseñor José Guadalupe Torres a redoblar esfuerzos

Monseñor José Guadalupe Torres Campos, Obispo de Ciudad Juárez, invitó a redoblar esfuerzos en las medidas preventivas contra riesgos de contagio por el Covid-19, y anunció que a pesar de la reapertura a una nueva normalidad que iniciará mañana, y los lineamientos publicados por la Conferencia del Episcopado Mexicano, esperará a la indicación de autoridades civiles y sanitarias para las celebraciones públicas de forma segura.

“El panorama es incierto, y se vuelve difícil poder ofrecerles una fecha segura para retomar nuestras actividades como Iglesia diocesana”, destacó.

Y agregó, “sé que esta situación pudiera llegar a ser una experiencia frustrante, pero no olvidemos que estamos viviendo una situación única, extraordinaria de nuestra historia que está haciendo que nos replanteemos nuestros modos de convivencia social y eclesial. Las decisiones, no siempre fáciles que hasta ahora he dispuesto, han sido tomadas en oración y discernimiento delante de Dios, buscando salvaguardar la vida, la salud y el bienestar del pueblo de Dios a mi confiado”.

En ese sentido, mencionó que continuará ofreciendo su eucaristía diaria y oración por su feligresía, especialmente por quienes experimentan dificultades laborales, de salud, pérdidas de ser querido a causa de la enfermedad Covid-19.





