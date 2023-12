Aerolínea deja tirados a viajeros en el aeropuerto de Juárez; vuelo saldría a CDMX

Aproximadamente 50 clientes de la aerolínea Volaris, que tomarían un vuelo con destino la Ciudad de México, denunciaron que la empresa canceló el viaje y no quiere responderle a los afectados.

El vuelo salía desde Ciudad Juárez a las 8:00 de la mañana de este viernes, con dirección a la capital del país, los pasajeros han permanecido en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González esperando se les autorice el reembolso.

El pasajero que se identificó como Omar Benavides, quién después de la CDMX viajaría a Cancún, dijo que desde que les canceló el vuelo no se les ha dado una solución o indemnización.

“Hoy tenía programado un vuelo a las 8:00 de la mañana, el cual nunca se realizó, la empresa no se quiere hacer responsable, ni económicamente ni de ningún tipo”, relató Benavides.

“Estamos reunidos más de 50 personas exigiendo un reembolso el cual no se nos quiere autorizar, estamos desde las 8:00 de la mañana y seguimos sin recibir la solución”, agregó.

“Ya contactamos, yo personalmente ya contacté a la oficina de Profeco, ya vienen en camino, pero la empresa al enterarse de esto nos dispersó, nos mandó a todos por nuestro equipaje y no se quiere hacer responsable”, enfatizó el afectado.

“Habemos muchos involucrados inconformes, no es justo que pase esto y hago una denuncia pública, porque no me parece justo”, externó con mucha molestia Benavides.

“Yo personalmente voy a perder mi reservación sino me presento hoy al hotel y no se me hace justo y hablo por todas estas personas”, concluyó Benavides.

Los afectados expusieron la situación por distintos medios y redes sociales para presionar a la empresa Volaris a que lleguen a un acuerdo o haga los reembolsos.

