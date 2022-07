Amenazan con quemar viva a mujer junto a su mamá por no regresar con su exnovio

Dos hombres fueron arrestados luego de que 2 mujeres los señalaran como responsables de intentar asesinarlas prendiéndolas en fuego debido a que una de ellas no quiso regresar con un tercer implicado, el cual se dio a la fuga.

Policías municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Carlos Castillo Peraza, atendieron un llamado recibido al número Comunitario de la Estación de Policía del Distrito Valle (656-265-18-31), donde reportaron a dos sujetos intentando incendiar una vivienda ubicada en el cruce de las calles José Márquez Monreal y María Teresa Rojas, en la citada colonia.

Al arribar al lugar se entrevistaron con la propietaria del domicilio afectado, quien denunció que el ex novio de su hija en compañía de dos sujetos la rociaron a ella y a su hija con combustible, para luego amenazarlas con prenderles fuego ya que se negó a regresar con él, para luego emprender la huida.

Los detenidos rociaron con gasolina a las víctimas y después huyeron / FOTO: Cortesía | SSPM

Con los datos obtenidos los oficiales implementaron acciones de búsqueda, localizando metros más adelante a dos sujetos que reunían las características proporcionadas, por lo que procedieron a asegurarlos, mismos que fueron plenamente señalados por las víctimas como sus agresores.

Cabe señalar que la ex pareja sentimental de la mujer afectada no fue localizado, realizando solo el arresto de quienes fueron identificados como Ángel Clemente R. T. de 19 años y Víctor Aarón C. H. de 23 años.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente para determinar su presunta responsabilidad en la comisión de intento de feminicidio agravado antes citado y/o lo que resulte.