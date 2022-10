Analiza Juárez cinco posibles casos de viruela del mono

En Ciudad Juárez podrían registrase hasta cinco casos de la viruela del mono.

Rogelio Covarrubias, director médico de la región sanitaria ll, señaló que hay entre tres y cuatro casos.

Chihuahua Uso de cubrebocas ayuda a prevenir contagios de viruela del mono: Médicos

Esta cifra inexacta se debe a qué hay casos que aún se encuentran estudiando, por lo que incluso se podría llegar hasta cinco.

Mencionó que todos tienen en común un antecedente muy importante, que es haber salido de viaje, los primeros dos a Colombia.

Dijo que gracias a que la legalidad es muy baja, por lo que las personas de momento sólo se encuentran en tratamiento con seguimiento muy puntual por parte de la Jurisdicción.

Para evitar la propagación de esta enfermedad, el doctor Covarrubias dio algunas recomendaciones para identificarlos a tiempo.

“Si vemos que tenemos una lesión dérmica, más si acabamos de venir de viaje, y de pronto esa lesión parece una ronchita con pus, y ya fui a tal farmacia y me dieron un tratamiento y no me ha funcionado, entonces es importante prestar atención y buscar algún centro de salud”, comentó.

El director, mencionó que en los Centros de Salud, se comunican con la Secretaría en caso de que se tenga un caso sospechoso y rápidamente el equipo se traslada a ese lugar o bien, si el paciente tiene la posibilidad de acudir a Salud que está sobre la Paseo Triunfo de la República, lo hace.