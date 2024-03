Aseguran custodios que después de mediodía publicarán lista de reos trasladados del Cereso 3

Custodios del Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 aseguraron que después de las 12:00 del mediodía serían publicadas las listas con los nombres de los reos trasladados.

Así se lo hicieron saber a todos los familiares que está mañana se aglomeraron afuera del centro penitenciario, de la avenida Barranco Azul. "Nos acaban de decir que a las 12:00 van a poner las listas, ahorita regreso para ver si está en nombre de mi esposo", dijo la señora Mary.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Otra señora que había llegado apresurada a preguntar, también le dijeron que a partir del mediodía les darían a conocer las listas completas de los 82 reos llevados a penales federales. Pese a esto, muchos decidieron quedarse afuera del penal y esperar a a que "pegaran" las hojas con todos los nombres.

FOTO: Héctor Tovar / El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Otros familiares mencionaron que les habían dicho que podían llamar al 911 para preguntar si su familiar fue uno de los reos trasladados.

Chihuahua "Llevo 44 meses en cautiverio": Comparten carta donde César D. relata su vida en prisión

"Mi esposo no contesta, antes siempre me avisa a un día antes cuando iba a haber traslados y ahora no me avisó, me dicen que marque al 911 para saber si está en la lista pero sabrá Dios", dijo otra mujer que pidió omitir su identidad.

La SSPE anunció una rueda de prensa para este mediodía dónde daría información del operativo que se realizó en los CERESOS 1, 2 y 3.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez