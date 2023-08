Aumentar los días de aguinaldo sería "un gancho al hígado": Empresarios

Para Isela Molina, presidenta de Canacintra y Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, sería un “gancho al hígado” para las empresas, el que se autorizará una propuesta de aumentar los días de aguinaldo.

“Es un gancho al hígado, ya el aumento del salario mínimo y luego el incremento al tema del periodo de vacaciones y ahora el aguinaldo, realmente es algo que nos pega fuertemente en el bolsillo”, expresó Isela Molina.

“No estamos de acuerdo con esos incrementos, ahora si estamos a favor de mejorar y de la calidad de vida de los colaboradores, pero creo que deberíamos hacer otras cosas, porque esto al final del día va a colapsar algunas empresas pequeñas y nos golpea a todos los demás”, resaltó.

Consideró que es una postura populista, que al final del día los diputados toman decisiones y sobre todo en este tiempo.

“Decisiones populistas que nos afectan completamente a quienes generamos empleo, a quienes aportamos a la economía, estamos nosotros muy preocupados por ese tema por las empresas pequeñas, por las medianas y también por las grandes, porque obviamente a la maquiladora le pega fuertemente este tema del aguinaldo”, dijo.

Al respecto Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, comentó: “tantas cosas que van afectar, en principio a los pequeños comerciantes industriales, porque no se va a poder y vamos a ver tristemente que la informalidad va estar avanzando”.

“Tenemos dos países, el país de la formalidad, donde la gente está ganando tanto, donde tiene vacaciones, donde va a tener un aguinaldo y la informalidad que no tiene nada y que está creciendo y que ya es mayor, entonces no vamos a poder criticar que un micro, pequeño o mediano empresario tenga que irse a la informalidad porque no se puede con la cuestión formal”, resaltó.

“Eso todavía se me hace más aberrante y peor los libros”, agregó. “si a usted no le pagan lo suficiente para vivir que va hacer, buscar otro opción, imagínese al señor que vende las tortillas, todo eso le va afectar, entonces cuánto vas a costar las tortillas, al final del día como no se puede decir por decreto aumento salarios y nadie aumenta nada, ojala se pudiera, porque al menos había alguien beneficiado, es el empleado”, indicó.

“Yo el clamor que escucho, que después de que dieron más vacaciones, que subieron el salario no se alcanza, con ese dinero ya no compro lo que compraba antes, que va a suceder con todos estos aumentos que le están haciendo al empresariado, al micro, pequeño y mediano empresario, va a tener que subir sus precios, a quién va a afectar todo esto, a todos”, enfatizó.

