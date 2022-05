Celebra Red Mesa de Mujeres sentencia contra el padre Aristeo

La Red Mesa de Mujeres considera positiva la sentencia que le han dictado al sacerdote Aristeo B; reconocen el trabajo de los magistrados.

Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres mencionó que este es un caso relevante porque al fin se comprobó la culpabilidad de una persona con gran poder político, económico y eclesial, lo que da un gran mensaje: “ ninguna persona puede ejercer violencia sexual contra ningún niño sea quien sea”.

“Es trascendente está conformación y es positiva, hay que reconocer el trabajo que se hizo desde la primera instancia. Es un mensaje también para la sociedad que creyó en el dicho de la niña y de la familia. Hay que recordar que la familia fue criminalizada, se descalificó mucho en el juicio pasado su legitimidad ”, expresó.

Marrufo, que algo que sorprendió durante los últimos meses, es que cada vez había más gente en las redes sociales que se unía para que se hiciera justicia.

“Yo entiendo que desde el lado de la defensa hubo posturas en contra, tratando de defender al párroco por otras obras que pudo haber hecho, pero aquí el asunto especificó era el que se hiciera justicia por actos de abuso sexual”, agregó.

Comentó que es lamentable que una persona perteneciente a un clero, genere estos actos que vulneran mucho la legitimidad de estas creencias.

“Hay muchos sacerdotes y personas que profesan la religión que están avergonzados y apenados. Nosotras nunca vamos a generalizar en cuanto a la comisión de este tipo de actos, pero también hay que reconocer que sí se da en México, Chihuahua y Juárez”, puntualizó.

Ante la sentencia, el abogado Maclovio Murillo, quien lleva el caso del padre Aristeo Baca, mencionó que tenían la esperanza de que la resolución fuera favorable.

“Teníamos la esperanza de que la resolución fuera favorable, porque dentro del procedimiento se habían cometido una serie de violaciones que implicaban que se repusiera el juicio y se volviera a celebrar y había otras violaciones también en cuanto a la valoración de las pruebas, que también esperábamos una sentencia absolutoria o bien se repusiera el juicio, para volver a celebrarse.

“Sin embargo, no fue así, si nos dieron un garrotazo que no esperábamos, pero de alguna manera eso no nos desanima, nosotros tenemos que seguir luchando para lograr la liberación del sacerdote Aristeo Baca, ya presentamos un amparo con la finalidad de que un tribunal colegiado que pertenece al Poder Judicial de la Federación y se integran con tres magistrados federales conozca del asunto, lo revise con imparcialidad y objetividad y determine, en un momento dado concedernos el amparo como lo estamos solicitando”, agregó.

Destacó que es muy común que los litigios que son mediatizados, relevantes, finalmente se resuelvan en el fuero federal, en el amparo.

“Ya está promovido y se pidió la suspensión de la ejecución de la pena, para que se mantengan las cosas, en el estado que guardan, se suspenda la ejecución de las penas impuestas y el sentenciado, en segunda instancia permanezca bajo los efectos de prisión preventiva domiciliaria, donde se ha venido ejecutando esa medida”, concluyó.