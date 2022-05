Seguirá defensa de sacerdote Aristeo buscando su liberación

Ante la resolución, el abogado Maclovio Murillo, quien lleva el caso del padre Aristeo B. B., destacó que “fue un garrotazo que no esperaban”.

“Teníamos la esperanza de que la resolución fuera favorable, porque dentro del procedimiento se habían cometido una serie de violaciones que implicaban que se repusiera el juicio y se volviera a celebrar y había otras violaciones también en cuanto a la valoración de las pruebas, que también esperábamos una sentencia absolutoria o bien se repusiera el juicio, para volver a celebrarse.

“Sin embargo, no fue así, si nos dieron un garrotazo que no esperábamos, pero de alguna manera eso no nos desanima, nosotros tenemos que seguir luchando para lograr la liberación del sacerdote Aristeo Baca, ya presentamos un amparo con la finalidad de que un tribunal colegiado que pertenece al Poder Judicial de la Federación y se integran con tres magistrados federales conozca del asunto, lo revise con imparcialidad y objetividad y determine, en un momento dado concedernos el amparo como lo estamos solicitando”, agregó.

Destacó que es muy común que los litigios que son mediatizados, relevantes, finalmente se resuelvan en el fuero federal, en el amparo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Ya está promovido y se pidió la suspensión de la ejecución de la pena, para que se mantengan las cosas, en el estado que guardan, se suspenda la ejecución de las penas impuestas y el sentenciado, en segunda instancia permanezca bajo los efectos de prisión preventiva domiciliaria, donde se ha venido ejecutando esa medida”, concluyó.