Comerciantes de Villa Ahumada carecen de seguros contra accidentes

Vendedores de quesadillas y burritos de la Unión de Vendedores Benito Juárez, no cuentan con un seguro que los respalde en caso de un accidente, como el que sufrieron el pasado miércoles donde fueron embestidos por un tracto camión, que dejó como saldo diez personas muertas y más de quince heridas.

“Estuvo tremenda la situación, para nosotros es un dolor grande como compañeros, convivimos más aquí que en nuestra casa, para nosotros es triste, es feo, si nosotros que no somos familiares directos sentimos pena, imaginen la familia como está, en si todo el pueblo está consternado por eso, fue un accidente muy trágico, muy grande, no se esperaba esto”, indicó Javier Estrada, presidente de la Unión de Vendedores Benito Juárez .

Con respecto sí habían vivido algún accidente en esa zona, Estrada mencionó “no de tal magnitud, pero ya han pasado accidentes, varios de personas que se bajan del camión sin fijarse, cruzar la carretera y se los llevan los vehículos”.

“A un compañero también, una vez se vino un torton de reversa y lo agarró, lo mató, si se han registrado acontecimientos pero no tan inmensos como estos”, agregó.

Dijo que entre compañeros se conocen casi por puros apodos, como es el tortugo, la piña, el kalim, el dago, además de un vendedor de chapulines, quien es de Veracruz.

Con respecto a si cuentan con seguro, el dirigente mencionó “no, porque aquí somos comisionistas, cada quien renta un permiso y gana, por ejemplo pagas tu mercancía y te queda un tanto por ciento pero es libre para ti, de hecho tienes que guardar para tu renta”.

“No (hay seguro) por lo mismo, nadie es fijo aquí, varían mucho los trabajadores, por ejemplo si yo tengo un permiso, me lo puede rentar un mes uno o hasta a veces una semana y lo cambia, por que no le gusta el trabajo o no le conviene, hay muchos factores, por eso no se trabaja eso que dice usted (seguro).

Algunos de los comerciantes de la Unión de Vendedores Benito Juárez tienen seguro social por medio de algún familiar.