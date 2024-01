Crisis migrante puso en jaque a la frontera

A lo largo del 2023, la llegada de migrantes fue variando, pero lo que marcó el año, fue el incendio ocurrido dentro de la estancia provisional migratoria del Instituto Nacional de Migración, en donde 40 migrantes perdieron la vida y otros 27 resultaron con lesiones severas, pues no se encontraron las llaves para abrir la celda donde estaban.

En enero del 2023, las autoridades de la Patrulla Fronteriza habían reportado que el flujo migratorio iba en disminución con los trabajos de la Guardia Nacional y la aplicación del Título 42.

Durante la primera semana de enero del año fiscal 2023, la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, encontró un promedio de 759 migrantes por día, cantidad baja a comparación del 2022.

Las principales nacionalidades que cruzaron de manera irregular fueron Nicaragua, Ecuador, México, Cuba, Colombia y Guatemala.

La Guardia Nacional de Texas, en el primer mes de enero de 2023, había desplegado más de 3 kilómetros de valla y alambre de púas para impedir el cruce irregular a través del río Bravo.

A partir del 12 de enero, entró en vigor la aplicación de CBP One, para que migrantes varados en México hicieran una cita con autoridades norteamericanas.





"ALERTA: Los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que califiquen deben seguir el proceso en línea para solicitar autorización previa para viajar a los EE. UU.”, anunciaba el gobierno de Estados Unidos.

No obstante, el proceso móvil en las siguientes semanas se saturaba y no funcionaba, por lo que cientos de migrantes llegaron a Ciudad Juárez para buscar los marcadores de iniciativa de seguridad fronteriza para entregarse, entre los más destacados fueron el 21, 28 que se ubica a la altura de la Plaza de la Mexicanidad y así fueron recorriendo hasta llegar al 36 y 42.

El centro de la ciudad estaba saturado, los migrantes se encontraban limpiando vidrios y vendiendo dulces en los cruceros, para mitigar esta situación que causaba molestias a la comunidad, se comenzaron a realizar operativos por parte del INM, que detenía a los migrantes en su estación provisional migratoria.

Los migrantes perdieron la calma y con piedras y palos enfrentaron a agentes del INM y apedrearon una camioneta en el centro de la ciudad, mientras intentaban hacer operativos de verificación migratoria.

El 27 de marzo antes de las 22:00 horas, las llamas comenzaron a consumir la estancia provisional migratoria, las mujeres fueron evacuadas, pero las llaves de la celda de los hombres no se encontraron a tiempo, por lo que 40 migrantes murieron y 27 resultaron lesionados de gravedad.

Al día siguiente la población migrante colocó un altar en las rejas del INM para exigir justicia por sus compatriotas, asociaciones civiles, religiosas y de Derechos Humanos repudiaron el hecho y se unieron al dolor de las familias de quienes perdieron a su ser querido.

Este siniestro provocó que decenas de migrantes empezaran a pernoctar afuera de la presidencia Municipal, el INM, en El Chamizal y parque aledaños, ahí permanecieron hasta el 22 de mayo, cuando las autoridades del ayuntamiento de Ciudad Juárez habilitaron un albergue provisional con carpas.

Unos migrantes decidieron ir por su voluntad al nuevo albergue, pero los que no, fueron retirados a la fuerza por autoridades policíacas.

Otro suceso que estremeció y detonó un alto flujo migratorio fue el término del Título 42, que venció el 11 de mayo y el 12 entró en vigor el Título 8, el cual sigue vigente con sanciones, expulsiones y negación de entrar a los Estados Unidos por un periodo de cinco años.

En junio se recordó el siniestro del INM con la captura de Carlos Eduardo, venezolano a quien la Fiscalía General de la República Mexicana arrestó con mentiras y aún está en proceso de vinculación por presunta responsabilidad en el incendio.

El flujo migratorio estuvo muy variado, en el mes de agosto, el albergue Leona Vicario quedó colapsado por la llegada de cientos de personas.

Para septiembre, el flujo seguía creciendo y como una medida de apoyo de parte de apoyo a la Patrulla Fronteriza, se envió personal de CBP a apoyar a desfogar los Centros de Procesamiento en El Paso, esto provocó que el 18 de septiembre las autoridades norteamericanas cerraron el cruce internacional Córdova-Américas a los transportistas por tres semanas, provocando que los choferes esperarán hasta 36 horas para cruzar la frontera con la mercancía y que esta frontera tuviera pérdidas diarias millonarias.

En este tiempo se quedaron 19 mil cargas sin cruzar, con pérdidas, de acuerdo a las informaciones de los propios industriales y el Gobierno del Estado, de mil 700 millones de dólares.

En octubre de 2023, la Patrulla Fronteriza registró 188 mil 778 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, una disminución del 14 por ciento respecto a septiembre de 2023.

Los encuentros totales de la CBP a lo largo de la frontera suroeste en octubre fueron 240 mil 988, una disminución del 11 por ciento con respecto a septiembre de 2023.

Ese mismo mes abre nuevamente el nuevo albergue provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) y el gobierno municipal en está ocasión será más grande y contará con área de regaderas.

Habrá varias carpas, una de ellas, la más grande tiene una media de 20 por 25 metros, hay otra de 18 por 25 metros con una capacidad de 300 migrantes.

En noviembre bajó el flujo migratorio nuevamente, pero con la llegada del tren repuntó y para cierre de año nuevamente la Patrulla Fronteriza reportó más de mil 500 encuentros diarios con migrantes.

Esta situación provocó que se cerrará el cruce ferroviario desde el 18 de diciembre a las 8:00 horas; el cruce al ferrocarril reabrió el viernes 22 de diciembre a las 14:00 horas.

Son muchos los funcionarios y empresarios que han confirmado que la migración llegó para quedarse y no tendrá un fin, hasta que el gobierno Federal tenga una política migratoria de tránsito migratorio segura y ordenada que no permita corrupción y extorsión a las personas que están haciendo su paso por México y sobre todo no sean presa fácil para los traficantes de personas que tienen grandes ganancias con la movilidad de estas personas que sólo buscan llegar a Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida para su familia.

Hasta la segunda semana de diciembre han salido aviones con expulsiones de cientos de venezolanos que son llevados hasta su país de origen y así continuarán y seguramente comenzarán el siguiente 2024.

