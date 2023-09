Cruce de mercancías toma un día y medio en la frontera Juárez-El Paso

Hasta 36 horas han tenido que esperar operadores de quinta rueda para cruzar por el puente de Zaragoza, a consecuencia del cierre del carril comercial del puente Córdova-Américas (Libre), aunado a las exhaustivas revisiones por parte del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, de 40 a 50 minutos por unidad.

Desde el lunes próximo pasado, autoridades del CBP, decidieron reducir el personal de revisión en el puente Libre para asignarlos al trabajo de apoyo a migración para recibir a cientos de migrantes que se entregaron desde el fin de semana para iniciar con el trámite del asilo político.

Fue el cruce de Ysleta-Zaragoza que se vio saturado por los tráileres que transportan mercancías de las maquiladoras rumbo a Estados Unidos, lo que provocó enormes filas de las pesadas unidades.

Juárez Colapsa el tráfico en el puente Zaragoza; pasan 10 camiones de carga al día

Ante esto, Jesús Manuel Salayandía Lara, vicepresidente nacional de Maquiladoras y Franjas Fronterizas de Canacintra, indicó que son aproximadamente 500 millones de dólares de materia prima de las maquiladoras las que se encuentran paradas, esperando cruzar al vecino país, pero que esto está provocando enormes pérdidas para la industria, ya que tienen que pagar multas por no entregar su material a tiempo.

En lo que respecta a la fila de más de mil tráileres, ésta llegaba pasando la calle Ramón Rayón, por la prolongación Manuel J. Clouthier, además de otra por el bulevar Juan Pablo II, pasando Las Anitas.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Operadores tuvieron que pasar la noche en sus unidades a la espera de cruzar, ya sea para llevar mercancías a Estados Unidos o ir a recoger.

Por el prolongado tiempo de espera y para no perder la fila, se ven obligados a hacer sus necesidades dentro de las cabinas utilizando una botellita.

Uno de estos operadores que se identificó como Fidel Silveyra, dijo que, en el caso de necesitar ir a un sanitario, tenían que aguantarse o buscar baños en la zona, pero algunos no se los prestan.

Por las condiciones del calor hasta el lonche se las ha echado a perder, dijeron los conductores de quinta rueda.

“Pienso que se puede hacer baños portátiles, podría ser una opción, me he ido recorriendo, aquí dormí, ya tengo 25 horas aquí en la fila, si ha sido difícil, algo complicado poder estar aquí”, expresó un operador proveniente de la ciudad de Chihuahua.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“La habíamos vivido anteriormente pero de 8 horas, 9, pero ya 24, un compañero pasó ahorita (a las 11:00 de la mañana aproximadamente) y tenía 36 horas, deben de pensar en nosotros los operadores, los de aquí de Juárez que también es complicado, pero van a su casa, duermen, se bañan, nosotros venimos de Chihuahua, el 20, 30 por ciento de los operadores venimos de Chihuahua, si es complicado”, dijo.

Dio a conocer que por cuestiones de seguridad y de fluidez buscan cruzar la mercancía por el Puente de Zaragoza.

“Todavía hace como 3 o 4 meses hacíamos para entrar una hora, de regreso eran seis, cinco de allá para acá, pero ahorita ya tenemos 26 horas, 36 mis compañeros los que llegaron desde antier”, dijo.

“Si (hay pérdidas) es que yo soy comisionista, los viajes que yo hago me los pagan, la empresa ahorita está gastando quizás muchos vean, una soda y un tamal, a noche fueron subway, somos cien paradores, la inversión a parte de esto de la empresa, somos de Chihuahua y de Juárez”, resaltó.

Con respecto a las necesidades de ir a un baño, expresó “yo ahorita fui y ayer me tuve que aguantar, es la única porque no hay baños portátiles a un lado de lo que es el bordo, no hay donde, si se pudieran traer, una camioneta con baños movibles, en cuanto los veas levantas la mano, se detienen, hacemos uso y eso sería una facilidad para nosotros, porque es lo más complicado”. “La comida a algunos nos traen, el baño es lo más difícil”, enfatizó.

Desesperación de transportistas por las largas filas en el puente internacional Zaragoza de Ciudad Juárez



Video: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez pic.twitter.com/Q9tvrHOJ2m — El Heraldo de Juárez (@heraldodejuarez) September 20, 2023

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Atorados 500 millones de dólares

"Se están atorando 500 millones de dólares por día en esta frontera derivado del problema migrante y de la falta de operaciones de Ferrocarriles Mexicanos que es uno de los principales medios de exportación a los Estados Unidos", señaló Jesús Manuel Salayandía, vicepresidente nacional de Maquiladoras y Franjas Fronterizas de la Canacintra.

"No decimos que es una perdida, por qué no hay perdidas de momento, pero este es el monto de dinero que deja de moverse con motivo del cierre del puente libre y las vías del ferrocarril acá en la frontera, son 500 millones de dólares diarios que están parados en nuestra ciudad y no pueden pasar al otro lado", detalló Salayandía en una rueda de prensa efectuada en un conocido restaurante de nuestra ciudad.

Los datos emitidos por Salayandía y en cálculo del monto de exportaciones detenidas surge la asociación de transportistas en esta frontera, así como cálculos que Canacintra nacional posee del monto de las mercancías que se cruzan por el ferrocarril.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Salayandía señaló que los graves problemas que se están presentando por el cierre del puente libre, así como el creciente número de migrantes que están arribando a nuestra ciudad, generan incertidumbre entre los inversionistas extranjeros y ese es un grave problema para la economía fronteriza.

"Estamos hablando de que la economía está atravesando por una turbulencia, hay incertidumbre entre las grandes empresas armadoras y sumado a ello está lo relativo a la cuestión política que se viene para el 24 en ambos países", agregó el líder gremial.

Indicó también que otro factor que incide en la zozobra económica de los inversionistas es el relativo a la huelga de empresas armadoras de automóviles en Estados Unidos, huelga que ya va en su cuarto día y ha generado millonarias pérdidas económicas a los inversionistas en el país del norte.

"Por supuesto que esa huelga nos va a pegar a nosotros, es una cadenita que le va pegando a todos y nosotros como proveedores de esas empresas armadoras pues por supuesto que vamos a sentir las repercusiones", agregó Salayandía.

Finalmente señalo que las opciones de paso en este momento para la industria local son los puentes de Tornillo y Santa Teresa ya que el de Zaragoza está colapsado y, de acuerdo a datos de los mismos transportistas, de 300 cargas que pasaban diariamente por dicho puente, únicamente están pasando 10 y 290 se están quedando varadas.

"Tenemos la gran ventaja de que tenemos pasada también por Nuevo México así que hay que aprovechar esta circunstancia y pasar por ese puente fronterizo las mercancías", concluyó.

Con información de Ricardo González.