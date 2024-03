Descartan resguardar edificios y monumentos en Juárez en marchas del 8M

No se dispondrá elementos extras para el resguardo de edificios y monumentos por las diversas manifestaciones que se llevarán a cabo por el 8M, externó el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Aseguró que lo que se ha hecho estos años es mantenerse distantes para dar el espacio a la libertad de expresarse, solamente si se ofreciera algo, estarían interviniendo y sobre todo han buscado ser respetuosos de las diversas manifestaciones.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“No, la verdad es que lo que hemos hecho estos años ha sido estar muy distantes, solamente si se ofreciera algo, muy respetuosos, prácticamente ustedes revisan, no hemos desplegado seguridad y vamos a hacer lo mismo que en otros años”, comentó el alcalde.

Cabe destacar que en esta ciudad fronteriza, las integrantes de las diversas colectivas, grupos de la sociedad civil o comunidad en general son más pacíficas, es decir, salvo a algunas pintas, no se realizan destrozos en edificios.

En relación con lo anterior, Pérez Cuéllar aseguró con un “no, no, no” el resguardar los edificios gubernamentales o monumentos de Juárez.

Por su parte y dentro del tema, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dio a conocer que se cuidará a las personas que acudan a las marchas el próximo viernes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Sí, más bien en el cuidado de las personas que están en la marcha, la verdad esperamos que se lleve todo en calma”, enfatizó el titular de la SSPM.

“Estamos trabajando en conjunto con las asociaciones que van a hacer la marcha y esperemos que todo esté tranquilo, más bien no el cuidado de las personas -fuera de las manifestaciones-, más bien el de las que están en la marcha para que todo salga bien”, subrayó Muñoz Morales.

Sin especificar una cantidad de elementos el Secretario de SSPM dijo que se destinarán “los suficientes para que todo salga en orden, yo creo que el tener esa comunicación con las asociaciones ayuda mucho y habrá coordinación con Protección Civil y las demás autoridades para tener una presencia importante”, concluyó.

Nota original de El Heraldo de Juárez