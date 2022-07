Detención de Caro Quintero no afecta violencia en Juárez: Cruz Pérez

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, asegura que la detención del narcotraficante, Caro Quintero, no afectará la situación de violencia que se percibe en el municipio fronterizo, el cual destacó, tiene un avance en materia de seguridad en estos primeros 10 meses de su mandato.

Durante su visita a Parral para comandar al contingente de Juárez en la Cabalgata Villistas, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, fue cuestionado sobre la situación de la frontera en estos momentos, donde argumentó que se sigue trabajando en estos 10 meses de su gestión.

"Hemos logrado tener una importante reducción en homicidios, hay algunos hechos, pero hemos avanzado de manera importante en materia de seguridad”, advirtió.

Al abordarlo sobre la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el Alcalde, aclaró que es un tema en donde no se puede afirmar ni asegurar nada, pero precisó que esperan que no sea un detonante de violencia en la frontera.

"Caro Quintero era un objetivo del gobierno americano, más que de un líder en la actualidad, por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Esperamos que no afecte, pero estaremos como siempre atentos en el tema de seguridad, pues una detención de este nivel nos debe de poner atentos, no sólo hoy sino todos los días, pues, aunque vamos a la baja en homicidios, no podemos cantar victoria, porque mañana o pasado puede registrarse algo, entonces, por eso debemos estar atentos", indicó.

Enfatizó que la Heroica Ciudad Juárez ha tenido importante apoyo de la federación, por lo que este recurso, como el más importante para el municipio fronterizo, ha logrado implementar una estrategia que ha sido útil para combatir la violencia que se percibe.

