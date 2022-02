El frío no "congela" las deportaciones

Las deportaciones y el flujo migratorio se ha mantenido en esta frontera a pesar de las bajas temperaturas y de requerirse, los migrantes son trasladados por el Grupo BETA a los albergues de esta ciudad, mientras que se resuelve su situación.

“En todo diciembre, enero y febrero, incluso el comportamiento histórico es muy bajo, recibimos muy pocas personas, estamos recibiendo aproximadamente por semana entre 10 a 15 personas y del Programa de Protección a Migrantes estamos recibiendo de 3 a 7 diarios”, informó Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos Municipal.

Por el tema del frío no disminuyó, no cambio, el flujo es el mínimo, está en su mínima expresión, es normal, la onda gélida no influyó, son procesos de muchos días, no hacen modificaciones estos eventos climatológicos, pero la temporada de frío hace que disminuya la gente

agregó.

Destacó que el pasado miércoles y el jueves, el flujo de personas migrantes se mantuvo normal.

Si normal, sin cambios, estos son fenómenos climatológicos muy repentinos, supimos de este fenómeno hace tres días y los procesos migratorios de las personas que vienen desde Centroamérica son de muchas semanas, meses, no podría generar una modificación enfatizó

Jesús Valenzuela, titular de Coespo en esta frontera comentó que cada día hay números diferentes de deportaciones y de personas retornadas bajo diferentes casos (Bajo título 42, del Programa Quédate en México).

“Diariamente se dan ese tipo de eventos de retorno de personas bajo estas circunstancias, estamos muy al pendiente de aquellos que precisan de algún apoyo humanitario, los que llegan a tocar la puerta con nosotros”, dijo.

“El flujo de personas con situación de movilidad continua, no nada más las personas que arriban en tránsito buscando ingresar a Estados Unidos, personas que son retornadas, tanto bajo título 42, como personas que han sido parte de este protocolo de protección a migrantes”, dijo.

Comentó que en tiempo de invierno disminuye el flujo de migrantes y que no han dejado de llegar personas que buscan atención humanitaria, protección, asesoría de algún tipo e inclusive trabajo.