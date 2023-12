Empresarios seguirán presionando para que modernicen el transporte público en Juárez

A casi ocho meses de que se incrementó la tarifa de transporte público con el compromiso de la modernización en las unidades, Rogelio Ramos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) destacó que seguirán presionando para que los juarenses cuenten con un transporte digno.

“El trabajo de nosotros es seguir presionando a la autoridad, cuantas veces me he encontrado a Santiago de la Peña (Secretario General de Gobierno) le digo no hemos comparecido a los medios, no, no, es que no es el único problema que tenemos”, mencionó Ramos.

“No es el único, pero tenemos que dar una razón, no hay vienen los camiones ya, que los camiones traían la puerta de lado equivocado, en lugar del izquierdo el derecho o viceversa y es que no daban las puertas a la altura de las estaciones”, agregó.

Rogelio Ramos mencionó que como Cámara Nacional de Comercio seguirán presionando ante las autoridades, para la modernización del transporte público.

“Que es es lo que vamos a hacer nosotros, seguir presionando, porque queremos un transporte público digno para la ciudadanía”, resaltó.

“Sería muy fácil hablar y decir que se quite todo y que se haga otro transporte, no tenemos dinero para hacer una cosa así, ya esto está avanzado”, dijo.

“Lo que necesitamos es hacer presión, estarlos hostigando, ni modo, nosotros como organismo empresarial y cumplir con ello”, añadió.

El pasado mes de abril, la tarifa en las unidades alimentadoras de transporte público tuvieron un incremento a 12 pesos, equivalente a un cincuenta por ciento más del costo anterior, mientras que el Sistema BRT subió a 10 pesos.

Nota original de El Heraldo de Juárez