Exige diputada la renuncia de Adán Augusto López tras incendio en INM

La diputada federal juarense Daniela Alvárez exigió la renuncia del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, responsable de la política migratoria del país, luego del hecho trágico del lunes por la noche en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde murieron cuarenta personas en situación de movilidad en un incendio.

“Sí el señor no puede con su chamba que renuncie, es el responsable de la política migratoria del país y el señor solo se dedica andar en campaña, repito sí no puede con el puesto que renuncie”, destacó la diputada.

Alvárez, exigió desde la Cámara de Diputados, al gobierno federal atender de manera urgente la crisis migratoria de Ciudad Juárez y lamentó dicha tragedia.

La legisladora fronteriza recordó que desde el mes de octubre ha levantado la voz en diversas ocasiones, incluso presentó este mes de marzo un exhortó al gobierno federal para exigir un verdadero plan de movilidad que permita atender a los migrantes sin criminalizarlos, ni que sean víctimas de persecución y extorsión.

“Lo hice en el mes de octubre y no hicieron caso, lo hice en el mes de diciembre y no hicieron caso, lo hice hace 15 días y no hicieron caso”, resaltó la diputada.

“Advirtiendo que se cometería una tragedia y no hicieron caso, necesitamos presupuesto, necesitamos estrategia, pero sobre todo, necesitamos sensibilidad, por parte del gobierno federal, la tragedia que ha puesto de luto a los juarenses y mexicanos se pudo haber evitado con una política necesaria para Ciudad Juárez”, expresó en la Cámara de Diputados.

Resaltó que la crisis migratoria en Ciudad Juárez lleva varios meses, sin que el gobierno federal atienda de manera urgente. Por ello, exigió la renuncia del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien es el responsable de la política migratoria del país.

