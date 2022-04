Gobernadora presenta Plan Estatal de Desarrollo en Nuevo Casas Grandes

Inversión en salud, seguridad, servicios básicos, turismo, en becas para adultos mayores y personas con discapacidad, rehabilitación de principales avenidas, llevar el servicio del agua potable y drenaje a las colonias “olvidadas”, fueron parte de las acciones que la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció este jueves en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

“Sabemos que se ve ambicioso para ser el primer año pero le hemos echado muchas ganas para ordenar las finanzas y poder tener el recurso en el primer año, vamos a tener más cada año, porque nos vamos a estar recuperando de esa mala administración que nos dejaron en los últimos once años”, manifestó la gobernadora.

Resaltó de qué nos serviría el gran puente o la gran obra si no se cuenta con lo más básico, agua potable, pavimentación y seguridad pública.





La gobernadora ofreció apoyos en estancias infantiles, Internet gratuito a zonas alejadas del estado





“Esto incluye la rehabilitación de la Avenida Tecnológico y el Libramiento Luis R. Blanco, Gómez Morin, porque merecen una entrada digna, bonita y funcional, que le de la bienvenida a los visitantes”, mencionó.





Justamente hablando del tema del agua no podemos dejar que nuestra gente sufra por no tener acceso al agua, no, evitar ese dolor llevando agua potable y drenaje a las personas que todavía no cuentan con ese servicio, por eso les quiero decir a las colonias olvidadas, como la colonia Villahermosa y de toda la región que el trabado de este gobierno va a llegar á sus casas, habrá inversión para llevar agua y suministro, llegaremos a sus casas porque sabemos que lo han esperado por mucho tiempo Agregó





Maru Campos anunció para las familias de los municipios de Buenaventura, Galeana, Casas Grandes, Janos, Ascensión y Nuevo Casas Grandes que ya están desplegando una inversión de ciento cincuenta millones de pesos en becas para adultos mayores y personas con discapacidad.

Se invertirán más 50 millones de pesos en salud para toda la región con clínicas itinerantes, la mandataria estatal anunció la implementación de 120 cámaras PTZ, 200 cámaras fijas, arcos de seguridad, cámaras de remolque y drones, todo integrado en un sistema de inteligencia que mantenga vigilada esta región.

"En Chihuahua merecemos vivir sin miedo a que le hagan daño a quienes más amamos, y juntos, vamos a hacer de este derecho una garantía real", resaltó la gobernadora.

Dio a conocer que apoyarán a productores de durazno, nueces y vinos, entre otros. Se explotará el potencial turístico, con los invaluables tesoros del estado, como lo es la majestuosa cultura de Paquimé, donde habrá inversiones federales.

Se pondrá en marcha un corredor turístico de la región noroeste, que abarcará temas de gastronomía, artesanías, viaje a 40 Casas, Paquimé y el ver cómo trabajan los hermanos menonitas y mormones, en un recorrido que ayudará a mejorar la economía de la zona.





La mandataria estatal anunció la implementación de 120 cámaras PTZ, 200 cámaras fijas, arcos de seguridad, cámaras de remolque y drones





También ofreció apoyos en estancias infantiles, Internet gratuito a zonas alejadas del estado y en particular se construirá en Nuevo Casas Grandes el Libramiento Gómez Morín.