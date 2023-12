Ha repatriado EU a casi 13 mil migrantes venezolanos desde mayo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) trabajando en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (U.S. Customs and Border Protection, CBP), facilitó vuelos de expulsión a Venezuela.

DHS, informó que desde el 5 de octubre al 8 de diciembre han realizado ocho vuelos de expulsiones de migrantes a Venezuela.

Asimismo, también han facilitado vuelos de expulsión a América Central, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Corea del Sur. Estas expulsiones incluyeron tanto adultos solos como unidades familiares.

“Si un ciudadano extranjero llega y no tiene un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos, será procesado y expulsado rápidamente, de conformidad con las leyes estadounidenses”, comunicó DHS.

Desde el 12 de mayo, casi 13 mil ciudadanos venezolanos han sido expulsados o devueltos y, debido a que Estados Unidos reanudó recientemente los vuelos de repatriación directa a Venezuela, este número seguirá creciendo en los próximos meses.

“Todos los ciudadanos extranjeros que no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos sean evaluados adecuadamente a efectos de determinar si tienen reclamaciones válidas para recibir protección y para suspender la expulsión conforme a nuestras leyes y a las obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos”, declaró el departamento de Seguridad Nacional.

En las últimas dos semanas, se han realizado más de treinta vuelos de repatriación que trasladaron a miles de personas de regreso a su país de origen y se han repatriado a más de cinco mil personas en forma directa a México.

En el año fiscal 2022, las operaciones de cumplimiento y expulsión del ICE realizaron 72 mil 177 expulsiones a más de 150 países en todo el mundo.