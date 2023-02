Identifica Fiscalía a cuatro víctimas de homicidios recientes en Juárez

La noche del sábado, la Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, dieron a conocer las identidades de cuatro víctimas de homicidio.

En uno de los casos, se trata de tres de los seis asesinados en una vivienda del fraccionamiento UrbiVilla del Prado, en hechos ocurridos el pasado ocho de febrero.

Juárez Identifican a una de las seis víctimas de masacre en UrbiVilla del Prado

Se trata de Juan Pablo G. C. y Porfirio C. C., que se suman a Tereso C. V., quién ya había sido identificado por familiares.

De acuerdo con la necropsia de ley, se determinó la causa de fallecimiento de las tres víctimas fue por arma de fuego y hasta el momento continúan las investigaciones.

A su vez, se espera que los otros tres cuerpos sean reclamados por familiares en los próximos días para poder dar a conocer sus identidades oficiales.

En cuanto al cuerpo de una mujer localizado sin vida en el cruce de las calles Atizapán y Ajusco el 09 de febrero de 2023, esta fue identificada como Karen Alondra A. C., de 25 años de edad.

La necropsia practicada determinó la causa de muerte traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De acuerdo con la FEM, se continúa con las investigaciones para poder determinar el móvil y dar con el o los responsables de este crimen.

Publicado originalmente en: El Heraldo de Juárez