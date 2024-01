El adiós a Benito: Ciudad Juárez se prepara para despedir a su jirafa

Pese a que el Gobierno del Estado aún no recibe el permiso por parte de la (Procuraduría Federal de Protección al Ambiental) Profepa para poder el traslado de la jirafa Benito de Ciudad Juárez a Puebla, los juarenses esperan que así sea y ya preparan una actividad de despedida.

Y es que de acuerdo al Consejo Ciudadano Somos Su Voz, que desde la llegada de Benito a Juárez en mayo del 2023 ha presionado al gobierno para que sea trasladado a un lugar mejor, ya llegó a la ciudad especialistas de Africam Safari, el refugió que sería su nuevo hogar y que se ubica en Puebla para preparar el largo viaje de la jirafa.

¿Cómo despedirán a Benito de Ciudad Juárez?

Las redes sociales han sido una herramienta clave para que los ciudadanos y activistas que buscan el traslado de Benito consigan su cometido, esto debido a que desde un principio cuestionaron las condiciones en que el animal era mantenido en Juárez, principalmente por el extremo clima que se vive en esa frontera.

Una de las cuentas que más ganó fuerza en las diferentes plataformas digitales, fue la llamada "Salvemos a Benito", que estuvo informando a personas de todo México que se preocupaban por el bienestar de la jirafa, el como estuvo viviendo desde mayo del 2023 que llegó al Parque Central.

Amigos por acá estamos muy entusiasmados ya preparándonos para despedir a Benito.



Habíamos pensado en hacerle algo así como una fiesta de despedida, incluso hasta mariachis pero no sabemos si sería factible por eso del sonido ustedes que piensan, en eso están nuestras energías… pic.twitter.com/ph57w3PfQs — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) January 14, 2024

Es este mismo usuario, el cual recientemente publicó un post en donde anuncian que se prepara algo especial para despedir a Benito y desear que reciba mejores cuidados en Puebla, para lo cual incluso tenían contemplado llevarle mariachi.

No obstante, los mismos seguidores que comentaron la publicación, sugirieron hacer algo sin tanto ruido, todo para evitar que la jirafa se asuste o lo estrese. Finalmente estarían llevando solo algunos globos y carteles para decirle adiós.

Cabe señalar, que el Consejo Ciudadano Somos Su Voz , encabezado por Ana Feliz, también confirmó que estarán haciendo una actividad especial para Benito, siguiendo una pequeña parte de su camino al salir de Juárez.

“Estamos pensando en una valla humana, a lo largo de la Tecnológico que incluya flores y pancartas de cartulina, de material reciclable, para el final las flores ir a depositar al lugar donde esta enterrado Modesto y el lugar que está dejando Benito”, dijo la activista.

A su vez, de igual manera recomendó no llevar música para no afectar a Benito. “Nosotros no estamos de acuerdo que lleven ruido, porque eso fue parte de la lucha por qué Benito esta en un lugar donde había demasiado ruido, eso no es viable, nosotros lo único que haremos es el acto de presencia, flores, convocar a la ciudad si quieren acompañarnos hacer esa valla humana”, concluyó la representante del Consejo Ciudadano Somos Su Voz.

¿Cuándo será la despedida de Benito?

Si bien estas agrupaciones ya dan por hecho el traslado de Benito a Puebla, incluso en aquel estado ya se preparan para recibirlo, esto no podrá llevarse a cabo hasta que la Profepa lo haga oficial, aunque se prevé que así sea en las próximas horas o días.

La misma activista Ana Félix, declaró que esperan que todo quede orden muy pronto y que la jirafa pueda ser llevada a su nuevo hogar entre este lunes y mañana martes.

Por lo anterior, no hay hasta el momento una fecha definida para la despedida de los juarenses y está será dada a conocer hasta que se oficialice el traslado.

De igual forma, la representante del colectivo Somos Su Voz, dio a conocer que especialistas del parque Africam Safari, el probable próximo hogar del animal, ya se encuentran en esta frontera para revisar las condiciones en que se encuentra.

Cabe señalar, que además de la definición de la Profepa, otro hecho que podría detener el traslado de Benito, es su estado de salud, pues si tiene algún problema, no sería arriesgado, principalmente por el largo viaje que estaría haciendo hasta Puebla.

