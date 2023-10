Llegada de migrantes rebasó a autoridades en Ahumada

La llegada de migrantes al municipio de Ahumada causó que Ayuntamiento destinará un recurso no contemplado para poder ayudar a las personas en situación de movilidad que se quedaron varadas días atrás.

Los migrantes, tras quedarse el tren en zona desértica a unos kilómetros de la mancha urbana, por lo que se optó por ir a ayudarlos, los funcionarios se organizaron y llegaron con comida y bebidas.

"Un solo día estuvieron y la situación nos rebasó, se les apoyo con agua, alimentos, incluso ropa, se hizo lo que estuvo a nuestro alcance para ayudarlos", mencionó el secretario del Ayuntamiento, Jorge Ignacio Martínez Durán.

"Estuvo difícil, se detuvo el tren en el desierto a 45 grados, claro que para ellos si estuvo muy complicado, pocos se movilizaron a la ciudad, no alcanzaron a llegar todos aquí a la cabecera", agregó él funcionario.

Una vez que los migrantes se percataron de la entrega de alimentos y bebidas, decidieron permanecer en ese lugar, el pequeño grupo que decidió descender para continuar su trayectoria, no causó problemas.

"No, no se registraron incidentes con los migrantes ya que el tren se detuvo fuera de la mancha urbana, no se dio nada extraordinario como hurtos u otro tipo de situaciones.

Desde que el tren detuvo su marcha hasta que se movilizó nuevamente, en las instalaciones del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia de Ahumada también se ofrecieron alimentos, bebidas y se dispusieron colchonetas a los que llegaron a pie.

"El municipio es muy pequeño, no contamos con suficientes recursos esto fue algo extraordinario; la ciudadanía también apoyo con lo que tenía incluso ropa que también se les entregó para que se asearan", enfatizó Martínez Durán.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento reiteró que se seguirá prestando la ayuda a las personas en situación de movilidad que lleguen al municipio o que pasen por la misma situación que el grupo que fue ayudado días atrás.

