Maquilas reducen servicio de transporte y cafeterías debido a baja en ventas

Servicios como son transporte de personal, cafetería y transporte de importación y exportación se han reducido en empresas maquiladoras mayormente del ramo eléctrico electrónico, derivado a una reducción en ventas que ha generado menor producción y menor ocupación de personal.

“He comentado últimamente que ha habido reducción de personal en algunas empresas y esos empleados se están yendo muy posiblemente a otras empresas”, informó Sergio Colín, presidente de Index.

“Derivado a la inflación, al ámbito económico mundial y de Estados Unidos y la reducción de alguna producción, sobre todo del ámbito eléctrico-electrónico la ciudad ha bajado”, explicó.

Colín dio a conocer que mayormente está situación la están pasando empresas del ramo eléctrico electrónico.

“Al menos cuando hay reducción de empleados una de las derivadas, como no están produciendo lo que solían producir, como tienen menos empleados necesitan menos servicios y eso es en general”, dijo. “No nada más en el transporte de personal”, resaltó.

Con respecto a cuántas empresas están sufriendo esta problemática, el líder empresarial comentó “esa es información muy privilegiada de cada una de las empresas, solamente sabemos que es mayormente del ramo eléctrico electrónico, porque para cada una son diferentes variantes”.

“Por ejemplo si una de las empresas hace seis meses tenía 5 mil empleados y el día de hoy trae 2 mil 500 por dar un ejemplo,no es real, lógicamente va a necesitar menos cafetería, menos transporte de personal, menos transporte incluso de importación y exportación porque ha bajado la producción”, mencionó.

Enfatizó que la reducción de ventas ha generado la disminución en producción y el personal y los servicios son menos.

“Eso se debe a la reducción de producción. reducción de ventas, ya cada una de las empresas forman diferentes estrategias, la mayor parte retienen a sus empleados para no perder ese talento pagándoles su salario no importando que no produzcan”, agregó.

“Otros buscan donde haya chamba segura, donde estén contratando, porque normalmente donde están contratando quiere decir que ahí si hay ventas”, finalizó.

