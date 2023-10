Maquilas tiene bodegas saturadas de mercancía, pero no hay paros técnicos

Sergio Colín, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index Juárez), dio a conocer que diez empresas actualmente ya tienen bodegas saturadas de mercancías que no han podido cruzar, ante los prolongados tiempos de espera en los diferentes puertos fronterizos.

Destacó que afortunadamente, hasta el momento no se han registrado paros en empresas, ya han podido en tres semanas que inició la problemática, solventar los requerimientos y atrasos.

“Gracias a Dios no han entrado en paro, al menos por el concepto de la problemática que tenemos en el cruce de los puentes, hasta ahorita con las medidas que se han hecho a través de estas casi tres semanas han solventado los grandes requerimientos que traemos y atrasos sobre el cruce, sobretodo la industria”, mencionó Colín

“Hasta ahorita no, podría tal vez, pero creo que con la noticia que nos dio CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) que efectivamente lo reaperturan el puente Córdova (en sus operaciones de carga), históricamente hemos tenido alrededor de 500 cruces de sur a norte, en promedio diario, si traemos un déficit de 950 cruces todavía, esto nos podría mitigar bastante ese déficit que tenemos el día de hoy”, resaltó.

Manifestó que hay varias compañías que han estado almacenando su producto terminado y una de ellas tiene el producto equivalente a mil tráilers.

“Que contrataron más almacén para poder tener todo ese producto terminado”, añadió Colín, quien también mencionó que no han registrado sanciones económicas por el concepto de retrasos en las entregas de mercancía.

“No se han recibido sanciones de acuerdo a lo que me han reportado, tal vez haya alguna que no, pero las automotrices, no habido repercusiones en sanciones de las ensambladoras porque han utilizado diferentes logísticas, en diferentes puertos y también han hecho un gran desembolso en flete aéreo de Juárez a El Paso o a otros destinos, por eso no se han recibido ese tipo de sanciones”, indicó.

Cabe señalar que este martes reactivarán los cruces de carga por el puente internacional Córdova-Américas, por lo que se espera que el rezago de las exportaciones se resuelva en las próximas semanas.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez