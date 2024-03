Migrantes tumban malla de púas para intentar entregarse a la Patrulla Fronteriza

Este mediodía los migrantes continúan empujando la reja del Marcador de Iniciativa de Seguridad Fronteriza BSI 36, a primeras horas tumbaron la valla alambrada para entregarse a la Patrulla Fronteriza y los militares de la Guardia Nacional de Texas arrastraron y maltrataron a quienes cruzaron su medida de seguridad, mientras que los que lograron llegar hasta el muro fronterizo está esperando la llegada de la Patrullo Fronteriza.

Por segunda ocasión en la semana, un gran número de migrantes se amontonó BSI 36 y tumbaron la valla alambrada para ingresar a Estados Unidos y más al escuchar que la ley SB4 podría entrar en cualquier momento, la cual es muy perjudicial para ellos que entrar de manera ilegal.

FOTO: Edgar García / El Heraldo de Juárez

Pese a que los militares de la Guardia Nacional se encuentran presentes y trataron de intimidar a los migrantes, éstos están alebrestados jaloneando la valla, pues la desesperación de esperar un momento para entrar ya superó su respeto y miedo a las autoridades texanas.

José Robelo, venezolano, llegó a primeras horas del día a la Frontera con Ciudad Juárez y El Paso para entregarse a las autoridades norteamericanas, él fue uno de los que logró cruzar la valla ciclónica a empujones, sin embargo, los militares de la Guardia Nacional de Texas, lo agarraron y lo regresaron a zona Méxicana.

“Estamos llegando desde Venezuela, no estábamos al tanto de ese decreto (SB4), pero no nos gustaría que aplicara esa ley, venimos desde muy lejos buscando una mejor calidad de vida, yo vengo con puros compañeros de viaje, a mi familia la deje allá”, dijo José Robelo.

Comentó: “Ese gobernador de Texas, no sabe el trabajo que pasamos nosotros para llegar acá, fue pidiendo dinero, comida, durmiendo en la calle, nos secuestraron, sacamos fuerza de donde no teníamos, trabajamos, creo que le diría al presidente de Estados Unidos que no apruebe esa ley, nosotros no somos malandros, no todos somos iguales, a lo que venimos es a trabajar no venimos a hacer daño a ningún ciudadano del mundo”.

El venezolano llegó al sur de México el 31 de enero y es hasta este 20 de marzo que logró llegar a esta frontera, pero a jalones fue regresado.

Los migrantes que están en el BSI 36 han comentado que no se darán por vencidos y harán lo que sea para cruzar la frontera, incluso enfrentar a golpes a los militares de la Guardia Nacional de Texas.

