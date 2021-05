Niños en situación de calle; presa fácil para el crimen organizado

Ciudad Juárez.- La presencia de niños en las calles, que son mayormente de Oaxaca, Chiapas y la Sierra, llegó a tener un incremento en la ciudad, informó Jorge Gaspar, titular de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, quien destacó que en ocasiones pueden llegar a ser presa fácil para el crimen organizado.

Jorge Gaspar mencionó que algunos niños son de etnias y batallan por el tema del idioma, por lo que generan comunicación con otros estados.

Resaltó que el programa con el que cuenta la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos se denomina Niños en Situación de Calle, en el que trabajan de manera conjunta con el DIF Municipal y la Fiscalía General del Estado.

“Por lo regular las personas que se encuentran ahí vienen de otros estados y vienen de la etnia, hasta batallamos en ocasiones con el idioma y generamos un canal de comunicación con los estados, con Oaxaca, con Chiapas, hemos tenido mucha gente de Chiapas, niños en situación de calle, que en su momento Seguridad Pública ha detectado y los ha puesto a disposición”, informó el titular de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos.

Recordó que el año pasado llegaron 5 niños de Chiapas, los cuales ahorita ya se encuentran en su estado de origen.

“El DIF Municipal les dice que no es el lugar idóneo para estar ahí, se le ofrecen los programas en ese caso los apoyos sociales y ya si caen en reincidencia ya se le avisa a la Fiscalía”, explicó.

Destacó que en ocasiones al llegar al estado pueden ser presa fácil para el crimen organizado, en lo que es la trata.

“No han sido muchos asuntos, pero sí hemos tenido uno, en ocasiones no están ahí por su voluntad, los ponen en lugares específicos para que en su momento ellos anden pidiendo apoyo y se los dan a esas personas”,señaló.

“Pudiera haber que los niños no tuvieron ningún parentesco con las personas que precisamente andan pidiendo el dinero, entonces al no tener ningún parentesco, no hay ninguna afiliación que los relaciones con ellos, quiere decir que el niño está abandonado, ahí es donde la Fiscalía aplica la medida y en su momento me los ponen a disposición”, añadió.

Informó que se realiza una investigación para determinar de dónde son, si tienen familiares, que ha pasado con ellos y se envían a su estado de origen, ya que legalmente deben de estar en su lugar de origen o con un familiar.

“Por lo regular anda con mamá, si se les dice que no está bien porque el niño puede quedar solo y de repente andan jugando en los cruceros, si se les invita que nos pueden permanecer ahí, porque pudiera generar un problema, en este caso contra los niños, niñas y adolescentes”, mencionó.

“Hablarles a las autoridades de primer contacto, a la policía municipal para que actúe de manera inmediata, ya con ellos tenemos mucha coordinación, sabes que tengo un niño así, en su momento trailo y ver si tiene familiares, empiezo la investigación”, finalizó.