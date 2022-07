"No mentir, no robar y no traicionar": inaugura Morena votación para Consejeros Estatales

No mentir, no robar y no traicionar, fueron palabras con las que la militancia de Morena, inauguró las votaciones de Consejo de su partido

Abarrotan cientos de juarenses la casilla de Distrito 03 instalada en el Parque Galeana, con una fila que inicia en la calle Felipe Carrillo Puerto. Foto: Héctor Tovar | El Heraldo de Juárez

No mentir, no robar y no traicionar, fueron palabras con las que la militancia de Morena, inauguró las votaciones de Consejo de su partido, siguiendo la enmienda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Juárez "Economía de Estados Unidos no crecería sin migrantes": Marcelo Ebrard Los primeros en iniciar con la votación fueron adultos mayores, muchos de los cuales, ya venían preparados para participar en la elección con sus documentos en orden. Para llegar a las 12 casillas de votación, era necesario entregar INE, registro de militancia y celular, este último con la finalidad que no haya robo y corrupción con venta de votos. Aunque en el interior de la Unidad Deportiva Villas de Salvarcar, todo iba en orden, 20 minutos después de que indicaron, se suscitó la primera incidencia, pues llegó un primer camión con gente acarreada. También se detectó una señora que bajo del mismo transporte, con más de 300 registros foliados y llenos, los cuales no quiso entregar a la presidenta de casilla, Lupita Rodríguez. Por otra parte, la primer militante que llegó, se identificó como Alicia, quien comentó que desde hace muchos años es simpatizante de Morena y acude siempre a los llamados de ejercicios democráticos. ➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter! Ella llegó desde las 7:00 horas desde éste domingo y comentó no le molestó la espera de dos horas para poder emitir su voto para elegir al nuevo Consejo de Morena. Hasta el momento hay cientos de personas esperando por emitir su votación.

No mentir, no robar y no traicionar, fueron palabras con las que la militancia de Morena, inauguró las votaciones de Consejo de su partido, siguiendo la enmienda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Juárez "Economía de Estados Unidos no crecería sin migrantes": Marcelo Ebrard Los primeros en iniciar con la votación fueron adultos mayores, muchos de los cuales, ya venían preparados para participar en la elección con sus documentos en orden. Para llegar a las 12 casillas de votación, era necesario entregar INE, registro de militancia y celular, este último con la finalidad que no haya robo y corrupción con venta de votos. Aunque en el interior de la Unidad Deportiva Villas de Salvarcar, todo iba en orden, 20 minutos después de que indicaron, se suscitó la primera incidencia, pues llegó un primer camión con gente acarreada. También se detectó una señora que bajo del mismo transporte, con más de 300 registros foliados y llenos, los cuales no quiso entregar a la presidenta de casilla, Lupita Rodríguez. Por otra parte, la primer militante que llegó, se identificó como Alicia, quien comentó que desde hace muchos años es simpatizante de Morena y acude siempre a los llamados de ejercicios democráticos. ➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter! Ella llegó desde las 7:00 horas desde éste domingo y comentó no le molestó la espera de dos horas para poder emitir su voto para elegir al nuevo Consejo de Morena. Hasta el momento hay cientos de personas esperando por emitir su votación.