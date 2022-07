"Economía de Estados Unidos no crecería sin migrantes": Marcelo Ebrard

"Todos somos migrantes, si no hubiera migración la economía de Estados Unidos no crecería", manifestó el Canciller Marcelo Ebrard en el encuentro binacional "La frontera que todos queremos" llevado a cabo en las instalaciones del Muref en la exaduana de ciudad Juárez .

En el evento tomaron parte empresarios de Estados Unidos y México quienes de manera amplia abordaron el tema de la migración ilegal que pasa por México en busca de llegar a los Estados Unidos Unidos .

Te puede interesar: Encabezará Marcelo Ebrard Encuentro Estatal de Mujeres durante su visita en Juárez

Marcelo Ebrard se reunió con empresarios de Estados Unidos y Juárez durante su visita a esta frontera / Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Juárez Llega a Ciudad Juárez el canciller Marcelo Ebrard

" La migración es base del desarrollo todos los países . Es como en la rivera maya dónde estuve hace unas semanas y me manifiestan que les hace falta un tercio de empleados y son plazas que no se ocupan por qué no hay migrantes", señaló Ebrard Casaubon.

La diputada federal Maite Vargas externó en su mensaje un agradecimiento al canciller porque es una de las pocas personas que se han preocupado por los migrantes tanto dentro como fuera del país.

Ebrard destacó que en los Estados Unidos hay 11 millones de connacionales y los derechos de ellos también son importantes.

El Secretario de Relaciones Exteriores, realiza una visita a Juárez donde tendrá una serie de actividades / Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente en la reunión se abordaron temas de seguridad binacional y lo relativo a los diversos programas para apoyar a los que están de paso por esta frontera.