No todas las mujeres asesinadas están en el crimen organizado: Red Mesa de Mujeres

La vocera de la Red Mesa de Mujeres, Yadira Cortez pide al fiscal general César Jáuregui Moreno, no asegurar -dentro de sus declaraciones- que todas las mujeres encontradas sin vida tienen nexos con el crimen organizado hasta que no lo determine una investigación.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Luego de que el fiscal general dice en sus declaraciones que las mujeres son asesinadas por estar vinculadas con el crimen organizado, aparecen estos cuerpos donde manifiestamente se ven que no fue con el balazo, sino a golpes, entonces está la realidad vigente que muchos no quieren ver o quieren ocultar o simplemente les vale, espantoso que la violencia contra las mujeres no para”, dijo enérgicamente vocera.

“Estos casos que vemos, que últimamente se han dado esta semana de cuerpos de mujeres que han sido arrojados en la vía pública y dos que son con las características de golpes por todo su cuerpo; lo que hace ver que, no obstante, no están involucradas con la delincuencia organizada”, dijo Cortez.

Te puede interesar: Registra FEM 26 feminicidios en todo Chihuahua; 16 se cometieron en Juárez

¿El fiscal general Jáuregui puede estar equivocado en sus declaraciones sobre las actividades de las mujeres encontradas sin vida?

“Sí, porque en un caso en el que fue asesinada en la vía pública con un balazo , dice él claramente tiene que ver con el crimen organizado, es donde entra la pregunta ¿claramente cómo?, se deben hacer una investigación, una indagación con perspectiva de género que permita incluir en el análisis el contexto de la mujer”.

¿Por qué se generaliza que todas las mujeres asesinadas están en las filas del crimen organizado?

“Quizás si sea por una vinculación con el crimen organizado, pero no de manera directa, a lo mejor porque está de manera sentimental con alguien que está en estos grupos o porque es familiar de alguno de los miembros”, destacó.

Chihuahua Ola de homicidios en Juárez fue por asesinato del líder de La Empresa: Jauregui

“No podemos incluso a la primera -porque ya sucedió- incluso culpabilizar a la víctima de los hechos, dicen ha pues andaba movida, se lo buscó casi casi, para dar declaraciones tienen que esperar a que las investigaciones se hagan y no solo consideren eso, también que vivimos en un contexto de violencia espantosa”.

¿Qué estarían pidiendo al fiscal general César Jáuregui?

“Que sus declaraciones sean cuidadas y con una perspectiva de género, una perspectiva derecho humanista más grande, porque esa declaración, se le olvida al fiscal y a personas tomadoras de decisiones que sus dichos son ejemplos, él está emitiendo un decir que van a escuchar muchas personas y también sus trabajadores y familias de las víctimas, tiene que tener mucho cuidado para no violentar”, aseveró.

Chihuahua Se va en contrarreloj con las soluciones a la violencia de género: Ivón Salazar

¿Al decir que es ejemplo el fiscal general Jáuregui, sus subordinados podrían caer en ese tipo de errores también?

“Si, incluso puede -como luego dicen los jueces- contaminar la investigación, o sea el Ministerio Público que trae esa carpeta luego lee que el fiscal dijo que andaba movida, luego ya no va a ampliar las líneas de investigación en el tema de su pareja o exparejas o alguien que tuvo una relación con ella y que fuera una vinculación por violencia familiar, ya que al final andaba movida”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“En segundo punto, si la carpeta de investigación en lugar de feminicidio u homicidio doloso contra mujeres se va por una vinculación del crimen organizado ya no va a contar en la FEM, sino que va a contar en la Fiscalía General, por eso la gran diferencia entre homicidio doloso contra mujeres -no estamos inventando nada, están los datos, estamos hablando de más de 65 mujeres asesinadas en el año- y entre carpetas de investigación por feminicidio son 12”.

“Incluso leía la nota de una mujer que fue localizada en Riberas del Bravo que tenía golpes viejos, no solo tenía los ocurridos ese día de los hechos, lo que nos habla de una violencia familiar sistemática”, finalizó la vocera de la Red Mesa de Mujeres.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez