¡Para volverse locos! Obras y tráfico generan estrés en los juarenses

Ciudad Juárez.- Enojo, ansiedad y estrés, sin solo algunas de las consecuencias a la salud mental que podrían traer las obras que se realizan por toda la ciudad actualmente.

Sergio Rueda, director del Instituto de Medicina y Tecnología Avanzada de la Conducta y especialista en trastornos mentales, comentó que además del congestionamiento vial que están generando los trabajos de las diversas obras de transporte, de la JMAS y Obras Públicas, también se está desencadenando un problema de irritación, estrés y ansiedad de los ciudadanos que deben a diario de buscar vías alternas para llegar a los puntos donde comúnmente coinciden.

FOTO: Obras en la avenida de Las Torres / Manuel Saenz | El Heraldo de Juárez

“Sabemos por experimentos de muchos años que cuando se cierra el espacio a las personas, como en las calles de Juárez que van cerrando el espacio, la ansiedad se comienza a multiplicar, ósea es mucho más alta, el estrés es más alto y comienzan a caer en vulnerabilidad, frustración y empiezan a desarrollar trastornos de hipertensión, cardiológicos, entre otros”, explicó en entrevista.

Comentó que a la pandemia se le suma el estrés ambiental por las obras que se realizan, por lo que se influye en los tres niveles de estrés que manejamos los seres humanos.

“Nosotros manejamos niveles de estrés a nivel individual, los problemas personales, laborales, financieros, de pareja, familiares esos con el encierro de la pandemia se multiplicaron y luego salimos a una calle donde nos están reduciendo los espacios, donde se nos esta haciendo muy largo el tiempo de tráfico, entre más se alargue una línea se multiplica el nivel de ansiedad y de estrés que incluso pueden llevar a ataques de pánico”, mencionó.

Ante eso comentó, que las obras que se realizan en la ciudad como la del BRT y otras que están en avenidas principales, sí llegan a afectar la salud mental de las personas.

Estas obras que se están realizando en la ciudad están cerrando los espacios, están frustrando a la gente, están causando que la gente que viene de recuperarse a poder estar en espacios públicos, sentirse libre después del Covid y no poder llegar causa eso. También está la vulnerabilidad de no poder llegar urgentemente a sus casas en una urgencia por no poder dar vuelta o ingresar a sus casas y eso va a ser algo grave Indicó

A través de las redes sociales los juarenses han manifestado su inconformidad y enojo por las obras que se realizan en la ciudad que van desde las del BRT, ciclovía, entre otras.

Algunos ciudadanos han expresado que las obras son innecesarias o que deberían hacerse poco a poco y no todas al mismo tiempo para evitar congestionamientos y dar la circulación vial.